Україна перебуває у складній точці війни, тож проблеми на кордонах з Польщею зараз дуже недоречні. Однак в інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, що ситуація, яка склалася, не є безпосереднім конфліктом двох країн.

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"Це не конфлікт України та Польщі"

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав пропозицію зустріч українського та польського урядів з представниками Європейської комісії для розв'язання кризи на кордоні.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський провів селектор та записав відеозвернення до українців та поляків. У ньому прозвучав заклик українській та польській сторонам зустрітися на кордоні, аби зрештою врегулювати мітинги там.

Це не проблеми, які має вирішувати президент країни, яка воює. Але, на жаль, йому доводиться. Сьогодні такі протести йдуть по всій Європі, тому що всі фермери одноголосно "воюють" з рішенням Єврокомісії щодо правил регламентації роботи ринку,

– зазначив Михайло Подоляк.

Фермери також протестують проти скасування певних дотацій для сільгоспвиробників, проти так званого "зеленого переходу", який суттєво впливатиме на ціноутворення на певних галузевих сегментах тощо.

"Тобто це конфлікт між Варшавою, якщо ми говоримо про польського фермера, і Брюсселем. Це не конфлікт між Україною і Польщею. Тому що ми сьогодні маємо там певні конкурентні відносини, але це поки що зовсім іншого рівня. Ми тільки формуємо свою присутність на загальному європейському ринку", – пояснив Подоляк.

Безумовно, багато країн ЄС можуть бути незадоволеними, що з'явиться ще одна конкурентна країна з точки зору сільськогосподарського виробництва. Але Україна працює в межах загальноприйнятих правил.

Чи вплине блокада на відносини України й Польщі

Ні. Я думаю, що ми з вами сьогодні перебуваємо в іншому історичному проміжку часу, що левова частка громадян Польщі тепло ставиться до України, вони готові допомагати і допомагають. Багато чого для нас зробили з початку війни,

– наголосив Подоляк.

Водночас є певні соціальні групи, наприклад, фермери, які мають орієнтацію на певні партії в Польщі. Мовиться про "Конфедерацію". Однак для них головна проблема лише у контексті агропродукції з України.

"Я б на це звертав увагу тактично, з точки зору розблокування кордонів, але не стратегічно. Тому що між Польщею і Україною абсолютно щирі теплі відносини і нікуди вони вже не зникнуть", – підкреслив Подоляк..

Спекуляція на кордонах

Власне, постачання зерна з України не настільки суттєво зросло у європейські країни. Тим паче, що російське зерно прибрали з ринків, тому його мають замістити іншим – зокрема й українським.

Питання в тому, що ці протести з'являються в складний для Європи момент. Польські протестувальники вважаючи, якщо до України прикута така увага, будуть спекулятивно працювати на цьому кордоні. Мовляв, це пришвидшуватиме реагування на їхні дії. Це нонсенс,

– наголосив Подоляк.

Однак питання не лише в агросекторі, з якого і почалися протести на кордонах. Після запровадження тотальної блокади кордону стали відомо про випадки, коли до України не пропускали навіть військову та гуманітарну допомогу.

"Це стандартна протестна ескалація. Щойно ви починаєте порушувати моральні норми і немає відповідної реакції від уряду, то ви поступово підвищуєте ставки і блокуєте все, що тільки можна блокувати. Бо розумієте, що це буде викликати певну реакцію з боку України. Технологічно це зрозуміло", – пояснив радник голови ОПУ.

Президент України наполягає на тому, щоб знайти рішення та розблокувати кордони для вільного транзитування всього, що необхідно ЗСУ для ефективного ведення оборонної наступальної війни. А конфліктні ситуації, наголосив Подоляк, врегулювати можна на рівні Брюсселю.

Війна триває, а Росія лиш збільшує масштаби ескалації. Тому зараз, як ніколи, Україні необхідні оптимальні транспортно-логістичні коридори та розуміння з боку партнерів. Проблеми на кордонах лише ускладнюють й без того нелегке становище України.

Як намагаються розв'язати проблему з блокуванням кордону