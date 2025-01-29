"Ураган" на вооружении ВСУ: в СМИ предположили, где Украина может брать дефицитные снаряды к РСЗО

Недавно АрмияТѴ в одном из своих сюжетов показала РСЗО "Ураган", которая находится на вооружении одной из бригад. Снаряды к этой установке являются дефицитными, и даже Россия, которая производит ракеты к ним, имеет маленькие запасы.

Поэтому, журналисты начали анализировать, где Украина может брать снаряды к БМ-27 "Ураган". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Интересно Ракеты для Patriot, снаряды и минометы: мог ли Израиль тайно передать Украине оружие через США

Где Украина может брать снаряды к "Ураганам"

В сюжете АрмияТV рассказали, что на вооружении 40-й артиллерийской бригады есть РСЗО "Ураган". С помощью этой системы украинские защитники наносят удары по врагу. В репортаже показали, как "Ураган" наносит удары по различным целям, а также стали известны детали, что именно из этой РСЗО украинские защитники уничтожили один из командных пунктов врага.

В публичном пространстве редко фигурирует информация о БМ-27 "Ураган", поэтому возникает вопрос, где Украина может брать дефицитные 220-мм снаряды к установке. Журналисты портала Defence Express отметили, что сама страна-агрессор имеет проблемы со снарядами к "Ураганам". По данным The Military Balance 2024, Россия на начало 2024 года имела в строю 220 БМ-27 "Ураган" и аж 550 таких систем на консервации.

"Судя по всему, столь невысокие темпы снятия с хранения "Ураганов" связаны именно с уровнем дефицита 220-мм реактивных снарядов к этим системам", – пишут на портале.

В открытых данных также удалось найти, что в 2023 году Россия смогла изготовить только 2800 снарядов к РСЗО "Ураган". На 2024 год враг планировал изготовить 14 тысяч боеприпасов. Кроме того, на вооружении российской армии есть также модернизированная установка "Ураган-М1", которая может использовать как 220-мм снаряды, так и 300-мм.

В общем, "Ураган" есть на вооружении немногих стран. Кроме самой России, эти установки есть в:

Туркменистане – 60 единиц;

Узбекистане – 48 единиц;

Беларуси – 36 единиц;

Молдове – 11 единиц;

Эритреи – 9 единиц

Киргизии – 6 единиц;

Анголе и Гвинее – по 3 единицы.

Теоретически, из этого перечня можно вынести за скобку Беларусь, страны Центральной Азии и Эритрею как страны, лояльные Кремлю. Но даже с поправкой на это выглядит так, что источники внешних поставок реактивных 220-мм снарядов к БМ-27 "Ураган" могут выглядеть максимально экзотично, и быть в самых неожиданных уголках земного шара. Или же буквально рядом, по соседству,

– резюмирует портал.

В то же время следует заметить, что в 2022 году украинским защитникам удалось найти склад ракет к "Ураганам". Тогда в сети также появилась фотография с найденными снарядами.