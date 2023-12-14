"Нормально, можем продолжать": украинский воин попал под обстрел в прямом эфире
Украинский военный Александр Мамай попал под обстрел во время прямого эфира. Боец не только сдержанно отреагировал на прилеты, но и продолжил эфир.
Инцидент произошел 1 декабря, когда боец "Гвардии наступления" отвечал на вопросы в прямом эфире телеканала "Апостроф". Именно во время того, как журналисты задавали вопросы, начался вражеский обстрел, передает 24 Канал.
Смотрите также Несмотря на вражеские штурмы, ни одной позиции на левобережье Херсонщины россиянам не сдали, — Гуменюк
"Все нормально"
Журналисты обсуждали в прямом эфире ситуацию на фронте и ожесточенные бои на Востоке. Боец "Гвардии наступления" Александр Мамай вживую присоединился к эфиру, но начался вражеский обстрел.
Впрочем, мужественный защитник хладнокровно отреагировал на русский обстрел, уклонившись в окопе. Везде улыбку, он сообщил журналистам, что падает где-то "близко". Ведущие эфира начали беспокоиться за военного и предложили ему пройти в укрытие или блиндаж. Однако боец продолжил эфир.
Все нормально, можем продолжать,
– констатировал Александр Мамай.
Боец "Гвардии наступления" попал под обстрел во время эфира: смотрите видео
Какая ситуация на фронте: последние новости
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 120 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг не оставил намерений окружить Авдеевку и активно атакует именно на этом участке фронта, но наши защитники мужественно держат оборону.
- Также за прошедшие сутки российские оккупанты пытались атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях, но успеха не имели.
- Атаки оккупантов безуспешны, о чем свидетельствуют колоссальные потери врага. Да, только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1300 оккупантов и 110 единиц техники. За сутки ВСУ также поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также состав боеприпасов
- Украинские защитники также продолжают истощать врага на Бахмутском, Херсонском и Мелитопольском направлениях. В частности, на левобережье Херсонщины украинские воины и дальше удерживают занятые позиции, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.