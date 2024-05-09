Я горжусь ими, – госпожа посол ЕС об инициативе словаков донатить на боеприпасы для Украины

Госпожа посол ЕС Катарина Матернова заявила, что поддерживает инициативу граждан Словакии по самостоятельному сбору средств на боеприпасы для Украины.

Правительство Словакии отказалось поддержать инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. После этого словаки решили самостоятельно присоединиться к помощи. Инициативу граждан госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Инициатива словаков

Сейчас граждане Словакии надонатили более 4 миллионов евро, что является чрезвычайным результатом. Эти средства планируют направить на закупку 2692 артиллерийских снарядов у чешской компании STV Group.

Я очень горжусь моими согражданами, я также лично присоединилась к этой инициативе, считаю, что это проявление солидарности со своими соседями,

– сказала Катарина Матернова.

Госпожа посол добавила, что хотела, чтобы такая самоорганизация нации стала хорошим примером для людей в других странах.

Ранее граждане Словакии опубликовали заявление с призывом донатить Украине.

Мы отказываемся мириться с отказом в помощи пострадавшему от войны соседу. Покажем, что это решают не только они. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует большинству граждан. Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим помочь и можем помочь. Давайте покажем, что мы действительно понимаем, что Украина тоже воюет за нас и имеет право защищаться. Будем смелыми вместе и поможем ей тем, что ей больше всего нужно, а это амуницией. Присоединяемся к глобальной инициативе чешского правительства. Пожертвуйте сейчас!

– говорилось в тексте обращения.

Другие заявления Матерновой