Работают "Призраки Киева": в Воздушных силах показали впечатляющую работу украинских летчиков
Источник:Николай Олещук
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поделился впечатляющим видео боевой работы "Призраков Киева".
Пилоты Воздушных Сил продолжают выполнять опасные миссии и задачи. В частности, уничтожать вражеские цели в воздухе, наносить удары по наземным объектам противника.
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Блестящая работа украинских пилотов
Днем, 17 июня, Николай Олещук обнародовал видео эффективной боевой работы украинских защитников неба. На кадрах видно титанический труд летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".
Убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных Сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее,
– отметил командующий Воздушных сил ВСУ.
А по состоянию на сейчас, по его словам, наши пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства, чтобы уничтожать вражеские цели.
В то же время наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз.
Впечатляющая работа "Призраков Киева" в небе: смотрите видео
"Спасибо "Призракам Киева" за мужество и героизм! Вместе – к победе", – добавил Николай Олещук.
Украина вскоре получит F-16: последние новости
- Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что западные истребители могут поступить в Украину уже этим летом. По его словам, партнеры работают над этим вопросом, а сам он настроен "оптимистично". Решение Франции передать свои самолеты Mirage-2000 Остин назвал правильным шагом.
- Владимир Зеленский призвал участников "Большой семерки" помочь ускорить процесс перехода Украины на самолеты нового поколения. Для этого нужно сделать более быстрой подготовку пилотов и увеличить количество учебных центров.
- Часть самолетов Украина получит от Дании. Первые из них должны прибыть летом 2024 года. Процесс их передачи обсудил Владимир Зеленский с премьером Дании Метте Фредериксен во время Саммита мира. Президент Украины выразил надежду, что истребители поступят в ближайшее время.
- В то же время заметим, что руководительница оборонного ведомства Нидерландов 12 июня объяснила, что ее государство предоставит разрешение Украине поражать цели на российской территории с истребителей F-16 при условии соблюдения норм гуманитарного права.
- В Воздушных силах Украины говорят, что с появлением западных самолетов эффективность оружия, которое изначально предназначалось для них, значительно возрастет. Эксперты считают, что поступление F-16 повысит эффективность HARM, JDAM и других авиационных боеприпасов, которые сейчас используются.