Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ясиноватой: что кроется за заявлением оккупантов

Боевики так называемой "ДНР" заявили об обстреле временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области. В результате удара, который якобы был нанесен утром 21 сентября, повреждения зафиксированы в двух учебных заведениях.

Традиционно пророссийские боевики обвинили в обстрелах украинских военных. Зачем это им нужно и стоит ли искать логику в подобных заявлениях – 24 каналу рассказал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш.

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Что стоит знать

21 сентября отмечается Международный день мира. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала инициативу Международной ассоциации ректоров университетов об учреждении Международного года мира в 1981 году. Этот день призвали отмечать прекращением огня, военных действий и любого насилия. В 2021 году ООН в своем обращении определила главную тему праздника: восстановление по принципу "лучше, чем было".

Что заявили боевики "ДНР"

По словам пророссийских оккупантов, украинские военные якобы обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов. Несколько снарядов попали в санаторную школу-интернат №14, училище №69 и газопровод.



Пророссийские боевики традиционно обвинили в обстрелах украинских военных / Фото из твиттера

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Как пояснил Сергей Гармаш, не стоит искать политическую логику в таких сообщениях.

Это – обычная война. Возможно, это провокация. Но, опять же, потому что война. Именно война дает возможности для провокаций. На прошлой неделе они обстреляли Cчастье и заявили, что это украинцы сами себя обстреляли – "Азов" якобы обстрелял ВСУ, потому что они выясняли отношения. При чем здесь был обстрел мирной инфраструктуры – не понятно. Но такая у них логика,

– сказал он.

Сергей Гармаш / Фото "Радио Свобода"

Ранее командующий Объединенных сил рассказал, почему пророссийские боевики систематически нарушают "тишину" на Донбассе. По его словам, основная цель провокаций – демонстрация силы, безнаказанности и дерзости.

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