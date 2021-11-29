Боевые действия будут и в Черном море, – Кулеба о вероятном вторжении России
Источник:МИД
Глава украинского МИД предупредил об угрозах в случае масштабного вторжения России. По словам Дмитрия Кулебы, тогда боевые действия будут и в Черном море.
Поэтому в планах у Кремля есть не только Украина, но и Румыния и черноморские партнеры. Об этом министр иностранных дел заявил во время брифинга 29 ноября.
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Это общая проблема, – Кулеба
По словам Кулебы, потенциальная военная операция, организованная Россией, будет предусматривать и обширный сегмент военных действий в Черном море. Поэтому Украина и ее союзники должны сделать все возможное, чтобы сдержать агрессию со стороны оккупанта.
"Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры должны быть так же озабочены планами России, как и Украина. И быть приверженными сдерживанию России, как и мы. Это общая проблема", – подчеркнул чиновник.Обратите внимание! Ранее Кулеба оценил масштабы скопления российских сил у границ Украины. В общей сложности там находится более 40 батальонных тактических. Это – более 115 тысяч вражеских военных.
Предыдущие заявления Кулебы
- По мнению Кулебы, Кремль рассматривает вторжение в Украину как одну из возможных альтернатив. По его словам, нет доказательств принятого решения, но этот сценарий есть "на столе" у российских властей.
- При этом министр убежден, что опыта ВСУ хватит, чтобы противостоять врагу. Ведь сейчас военные подготовлены гораздо лучше, чем в 2014 году, когда Россия развязала войну на Востоке.
- Чиновник заявил, что угадывать, что на уме у российского президента Владимира Путина, не нужно. Мол, понятно, что он хочет распространить свое влияние на регион.
- Глава МИД высказался и о нормандском формате. Он пояснил, что ситуация неоднозначна, ведь Россия блокирует переговоры. Это фактически ставит Украину в тупик.