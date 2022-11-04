Идут по своим трупам: как россияне пытаются пробить оборону ВСУ возле Сватового – Кременной

Российские военные не оставляют надежд прорвать оборону украинских воинов в Луганской области. Каждый день оккупанты теряют немало военных и ходят по телам погибших товарищей.

О ситуации в Луганском направлении в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что на направлении из Сватового в Кременную постоянно идут бои.

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Россия завезла на Луганщину огромное количество личного состава

По словам Гайдая, противник пытается "где-то найти какой-то пробел в обороне, или какое-то слабое звено, чтобы где-то там дожать и прорвать линию оборона".

Россияне пытаются пробить оборону возле Сватового – Кременной: карта

Как сказал глава Луганской ОВА, такие действия со стороны российских оккупационных войск происходят постоянно.

Обстрелов огромное количество. Просто их сотни в день. Постоянно обстреливаются позиции,

– сообщил он.

Гайдай отметил, что оккупанты завезли в Луганщину очень огромное количество личного состава "как раз из тех, которых недавно мобилизовали в России и зеки, которых набрал Пригожин". При этом, по словам руководителя ОВА, личный состав "не считают", то есть используют как пушечное мясо.

"Что сейчас происходит. После обстрелов стандартная тактика. Отправляют подразделение – взвод, чтобы они шли в наступление. Они погибают и отправляют сразу следующее подразделение или снова обстрелы", – рассказал Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, россияне даже не уносят тела погибших военных. "Реально второе или третье подразделение, которое идет в наступление – они идут по своим трупам", – резюмировал он.

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