"За что ты отдал свою жизнь, сын": в Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего Героя

В Ровно Людмила Марчук столкнулась с грубостью при попытке воспользоваться удостоверением матери погибшего. Ее сын Богдан Гордийчук погиб в начале января 2023 года из-за развязанной Россией войны против Украины.

Водитель маршрутного такси в Ровно нагрубил журналистке и писательнице Людмиле Марчук, у которой погиб сын-защитник. Об этом она сама написала на фейсбуке.

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Что произошло в маршрутке

Инцидент произошел в пятницу, 2 июня. Женщина захотела воспользоваться правом на льготный проезд. Но водитель ей грубо отказал. Он ей сказал: "Развелось вас здесь". Мать погибшего воина ВСУ не выдержала и предложила ему пойти повоевать. Однако маршрутчик ее проигнорировал. По словам писательницы, пассажиры тоже никак не отреагировали. Она заплатила деньги и поехала.

После этого Людмила сфотографировала маршрутку и написала большое сообщение в соцсетях. Она выразила свое возмущение и добавила, что этого сообщения не было бы, если бы водитель выразил сочувствие и вежливо ей объяснил, что все льготные места заняты.

Та же маршрутка / Фото Людмилы Марчук

Как ведром помоев кто облил. Защемило сердце, а мозг прошила совсем не патриотическая мысль: "За что ты отдал свою жизнь, сын? За этого хама?"

– написала она.

Мать Героя отметила, что не все водители таковы. Она призвала обидчика быть человеком и напомнила ему о большой цене, которую каждый день платят наши защитники.

Какая была реакция

По информации Rivne.media, водителя вызвали в местное Управление транспорта и связи. Депутат горсовета и глава комиссии транспорта Екатерина Марчук заявила, что это уже второй такой инцидент в Ровно. По ее словам, перевозчиков уже предупреждали о перевозках и оказании услуг. Она также назвала водителя нелюдем.

Мэр Ровно Александр Третьяк впоследствии написал, что маршрутчика уволили, и он не сможет больше работать в сфере перевозок. Городской глава добавил, что этот водитель должен извиниться перед Людмилой и пойти на могилу Богдана и попросить у него прощения тоже. Кроме этого, он должен лично отвезти на фронт гуманитарную помощь.

А мать погибшего воина впоследствии создала новый пост. Она поблагодарила украинцев за неравнодушие и опубликовала фотографию со своим покойным сыном. На этом фото Людмила провожает Богдана, который в 2014 году встал на защиту Украины после Иловайска.



Людмила вместе с сыном Богданом / Фото Людмилы Марчук

Другие скандальные случаи с неадекватными маршрутчиками

В Ровенской области водитель микроавтобуса нахамил военному потому, что тот не смог быстро достать деньги. Расстроенный боец ехал домой после получения второго ранения.

В Черновцах водитель последней маршрутки набросился на инвалида. Он в течение 5 минут бил мужчину с инвалидностью первой группы, который хотел бесплатно проехать одну остановку.

В Киеве маршрутчик отказал в бесплатном проезде ветерану АТО и проигнорировал его удостоверение. Водитель также хамил этому парамедику из добробата "Госпитальеры", из-за чего тот решил не ехать.

, Богдан Гордейчук принимал участие в АТО. После полномасштабного вторжения России он снова начал защищать наше государство. Этот воин погиб 4 января в Харьковской области, когда возвращался из боевого задания вместе с собратьями. Автомобиль, в котором они сидели, наехал на мину. У Героя остался 7-летний отпрыск.