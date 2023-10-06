Россияне могут отступить при одном условии: военный эксперт об ожесточенных боях за Бахмут

Украинские силы на Бахмутском направлении за сутки ликвидировали шесть вражеских танков. И хотя на этом участке фронта ведутся жестокие бои, наши защитники продолжают продвигаться вперед.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что россияне не могут отступить от Бахмута, ведь благодаря Евгению Пригожину попали в информационный "капкан".

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Шли со скоростью муравья

Россияне, если потеряют Бахмут, им придется отступать на исходные рубежи в район Попасной. Полтора года назад оккупантов в сторону Бахмута вел Пригожин вместе со своей ЧВК "Вагнера".

30 километров от Попасной до Бахмута они шли целый год – со скоростью муравья,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

А когда россияне дошли до Бахмута, дальше им не было смысла двигаться, ведь ВСУ выбили их из Изюмского направления – это северная "клешня" на Славянск. Поэтому движение на Бахмут – южная "клешня" – окружение Славянска в Краматорской агломерации – российским захватчикам было не нужно.

Кроме того, Пригожин попал в информационный "капкан", когда его медиаимперия освещала события в Бахмуте как "великий поход великого завоевателя".

"А потому теперь покинуть Бахмут будет большой утратой в информационном плане репутации российской армии. И они будут продолжать за него драться", – уверен военный эксперт.

Роман Свитан о намерениях россиян на Бахмутском направлении: смотрите видео

Продолжаются бои за железную дорогу

Именно поэтому сейчас продолжаются ожесточенные бои в районе Клещеевки и Андреевки, ведь они расположены рядом с железной дорогой на Бахмут. А параллельно там есть река Бахмутка и шоссейная трасса из Горловки на Бахмут. И силы обороны сейчас работают именно по железной дороге.

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Когда же россияне будут вытеснены за Бахмутку, откроется вход в Бахмут с юга, и для россиян это будет очень большой проблемой. Ведь тогда им придется покинуть город,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поскольку россияне попали в информационный "капкан", то, по мнению военного эксперта, выходить из Бахмута они не будут. А у украинских защитников есть возможность ликвидировать там силы противника.

Россияне продолжают нести тяжелые потери

Оккупанты теряют большое количество техники и вооружения по всему фронту и в частности на Бахмутском направлении. В сутки ликвидируется 11 танков, и половина из них – именно в районе Бахмута.

Также враг теряет в течение суток 50 артиллерийских установок. И опять же половина из них – вблизи Бахмута.

А с начала полномасштабного вторжения российские захватчики лишились огромного количества техники и оружия: танков – 4 777, боевых бронированных машин – 9 082, артиллерийских систем – 6 666, РСЗО – 806, средств ПВО – 540, самолетов – 315, вертолетов – 316, БпЛА оперативно-тактического уровня – 5 158, кораблей и катеров – 20, подводных лодок – 1 и т.д.