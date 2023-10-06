Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що росіяни не можуть відступити від Бахмута, адже завдяки Євгенію Пригожину потрапили в інформаційний "капкан".
До теми Успіхи ЗСУ під Бахмутом і Роботиним: як у вересні змінилася лінія фронту
Йшли зі швидкістю мурахи
Росіяни, якщо втратять Бахмут, їм доведеться відступати на початкові рубежі в район Попасної. Півтора року назад окупантів у бік Бахмута вів Пригожин разом зі своєю ПВК "Вагнера".
30 кілометрів від Попасної до Бахмута вони йшли цілий рік – зі швидкістю мурахи,
– зазначив полковник ЗСУ в запасі.
А коли росіяни дійшли до Бахмуту, далі їм не було сенсу рухатись, адже ЗСУ вибили їх з Ізюмського напрямку – це північна "клешня" на Слов'янськ. Тому рух на Бахмут – південна "клешня" – оточення Слов'янська в Краматорській агломерації – російським загарбникам була не потрібна.
Крім того, Пригожин потрапив в інформаційний "капкан", коли його медіаімперія висвітлювала події в Бахмуті як "великий похід великого завойовника".
"А тому тепер залишити Бахмут буде великою втратою в інформаційному плані репутації російської армії. І вони будуть продовжувати за нього битися", – впевнений військовий експерт.
Роман Світан про наміри росіян на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Тривають бої за залізницю
Саме тому зараз тривають запеклі бої в районі Кліщіївки та Андріївки, адже вони розташовані поряд з залізницею на Бахмут. А паралельно там є річка Бахмутка та шосейна траса з Горлівки на Бахмут. І сили оборони зараз працюють саме по залізниці.
Коли ж росіяни будуть витіснені за Бахмутку відкриється вхід в Бахмут з півдня, і для росіян це буде дуже великою проблемою. Адже тоді їм доведеться залишити місто,
– наголосив Роман Світан.
Оскільки росіяни потрапили в інформаційний "капкан", то, на думку військового експерта, виходити з Бахмуту вони не будуть. А українські захисники мають можливість ліквідовувати там сили противника.
Росіяни продовжують зазнавати важких втрат
- Окупанти втрачають велику кількість техніки та озброєння по всьому фронту та зокрема на Бахмутському напрямку. За добу ліквідується 11 танків, і половина з них – саме в районі Бахмута.
- Також ворог втрачає протягом доби до 50 артилерійських установок. І знову ж таки половина з них – поблизу Бахмута.
- А з початку повномасштабного вторгнення російські загарбники позбавилися величезної кількості техніки та зброї: танків – 4 777, бойових броньованих машин – 9 082, артилерійських систем – 6 666, РСЗВ – 806, засобів ППО – 540, літаків – 315, гелікоптерів – 316, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158, крилатих ракет – 1 530, кораблів і катерів – 20, підводних човнів – 1 тощо.