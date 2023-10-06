Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що росіяни не можуть відступити від Бахмута, адже завдяки Євгенію Пригожину потрапили в інформаційний "капкан".

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Йшли зі швидкістю мурахи

Росіяни, якщо втратять Бахмут, їм доведеться відступати на початкові рубежі в район Попасної. Півтора року назад окупантів у бік Бахмута вів Пригожин разом зі своєю ПВК "Вагнера".

30 кілометрів від Попасної до Бахмута вони йшли цілий рік – зі швидкістю мурахи,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

А коли росіяни дійшли до Бахмуту, далі їм не було сенсу рухатись, адже ЗСУ вибили їх з Ізюмського напрямку – це північна "клешня" на Слов'янськ. Тому рух на Бахмут – південна "клешня" – оточення Слов'янська в Краматорській агломерації – російським загарбникам була не потрібна.

Крім того, Пригожин потрапив в інформаційний "капкан", коли його медіаімперія висвітлювала події в Бахмуті як "великий похід великого завойовника".

"А тому тепер залишити Бахмут буде великою втратою в інформаційному плані репутації російської армії. І вони будуть продовжувати за нього битися", – впевнений військовий експерт.

Роман Світан про наміри росіян на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Тривають бої за залізницю

Саме тому зараз тривають запеклі бої в районі Кліщіївки та Андріївки, адже вони розташовані поряд з залізницею на Бахмут. А паралельно там є річка Бахмутка та шосейна траса з Горлівки на Бахмут. І сили оборони зараз працюють саме по залізниці.

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Коли ж росіяни будуть витіснені за Бахмутку відкриється вхід в Бахмут з півдня, і для росіян це буде дуже великою проблемою. Адже тоді їм доведеться залишити місто,

– наголосив Роман Світан.

Оскільки росіяни потрапили в інформаційний "капкан", то, на думку військового експерта, виходити з Бахмуту вони не будуть. А українські захисники мають можливість ліквідовувати там сили противника.

Зверніть увагу! Заступник командира тактичної роти "Азов" Родіон Кудряшов наголосив, що бої за залізницю, яка проходить в Бахмуті, продовжуються протягом тижнів. Проте зміна погодних умов найближчим часом може вплинути на інтенсивність боїв. Але вже на початку листопада, коли мають вдарити морози, фронт знову активізується.

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