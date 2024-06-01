Ситуация лучше, чем 10 мая, – боец ВСУ о боях на Харьковском направлении

На Харьковском направлении Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на отрезке Стрелечья – Пыльная – Глубокое. Последнюю неделю российские оккупанты не имеют тактических успехов на поле боя и не продвигаются.

А украинские защитники находятся в активной обороне и формируют условия для выбивания врага с тех позиций, которые ему удалось занять. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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"Стрелечья – Пыльная – Глубокое. На этом участке Силам обороны удалось в полной мере стабилизировать ситуацию. То есть последнюю неделю противник тактических успехов на поле боя не имеет, не продвигается. Зато Силы обороны достаточно активно и живо занимаются улучшением положения", – сказал он.

В Волчанске ситуация несколько сложнее, потому что захватчики втянулись в бои в городской застройке при подавляющем количестве живой силы. Для них это тактически удобнее. Намерения противника остаются неизменными, поэтому продолжаются достаточно сложные бои. Однако россияне потеряли тактическую инициативу на поле боя.

Врага можно будет уничтожать

Юрий Федоренко отметил, что сейчас ряд западных стран предоставил Украине разрешение на использование своего вооружения, в частности, по объектам врага на территории России. Среди этих средств и дальнобойные.

Это означает, что противника можно будет уничтожать. В частности, в его логове на территории России. Это касается районов сосредоточения легкобронированной, бронированной техники, средств радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы, ПВО и установок С-300, С-400, которые ежедневно стреляют по Харькову,

– подчеркнул боец ВСУ.

По его словам, очень важно, чтобы город Харьков можно было закрыть с точки зрения безопасности воздушного пространства. Это обязательно произойдет, но на это нужно время. Также с точки зрения накопления огневых средств, ПВО – они дадут возможности Украине сбивать российские самолеты, которые сбрасывают на Харьков управляемые авиабомбы.

Обстановка изменилась

Командир батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр отметил, что обстановка 10 мая, когда россияне начали атаковать Харьковщину, и по состоянию на сейчас отличается. Ряд наших бригад зашли в полосу, развернулись, готовят позиции, инженерно-фортификационные сооружения, расставили огневые средства и взяли врага под огневой контроль, контролируют поступление его резервов, в частности.

Поэтому те направления, где противник имел успех, Силы обороны уже стабилизировали. Принимаются меры для того, чтобы не произошло эскалации. То есть враг не смог накопиться и возобновить с новой силой ударно-штурмовые действия там, где имел успех, или чтобы противник не перешел линию границы в любом другом месте, чтобы его бить дистанционно,

– объяснил Федоренко.

Оккупанты оставляют возможность как пополнять потери на тех отрезках, где они имели успех, так и на дополнительную группировку сил и средств, которая может перейти линию государственной границы в любом другом месте. Это могут быть и Сумы, и Харьковская область вблизи тех районов, где враг имел успех.

"В то же время об этом достаточно хорошо знает наша разведка. Я уверен, что Силы обороны достойно встретят противника в случае, если он будет пытаться перейти линию государственной границы в любом другом месте. Умножено на то, что мы сможем противника поражать на его территории. Это даст существенный результат по обороне в целом Харьковской области и других регионов, граничащих с Россией", – добавил командир батальона.

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