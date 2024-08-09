Бои идут в нескольких десятках километров от Курской АЭС, – мэр Курчатова

Мэр российского Курчатова Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, заявил, что бои продолжаются в нескольких десятках километров от города. В то же время он заверил, что все якобы под контролем.

Отметим, что город Курчатов расположен примерно в 60 километрах от границы с Украиной. По данным ISW продвижение в глубину Курской области еще вчера составляло 35 километров.

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Бои в направлении Курчатова

В нескольких десятках километров от границ нашего города продолжаются боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации,

– указал мэр Курчатова.

По его словам, все службы, предприятия, в частности администрация города, работают в штатном режиме. Он призвал жителей города не паниковать.

"Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", – заверил Корпунков.

Где расположен город Курчатов: смотрите на карте

У сети пишут, что для обороны Курской АЭС противник притащил дополнительно около 150 бойцов. Основная часть из них – спецподразделения федеральной службы национальной гвардии

К слову, эстонская разведка утверждает, что вторая линия обороны России в регионе частично прорвана. Враг не ожидал наступления в Курской области и атака стала для него настоящей неожиданностью.