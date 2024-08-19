Оккупанты бросили его на произвол судьбы: в ВСУ показали, что сейчас происходит в Судже
Источник:СтратКом ВСУ
Город Суджа в Курской области России сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. Украинские военные показали, как сейчас живет население города.
Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается с 6 августа. Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролируют на Курщине более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.
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Как сейчас живут в Судже на Курщине
По словам военных, брошенное на произвол судьбы российскими властями население не боится идти на контакт с украинскими военными. Местные продолжают свою жизнь в условиях войны уже на территории России.
На опубликованном ВСУ видео можно увидеть, как украинская бронетехника проезжает через пограничную полосу, а вдоль дороги стоит уничтоженная техника россиян.
Местные жители рассказывают, что сейчас их никто не обижает, зато российские власти их просто бросили.
Нам говорили, что автобусы будут ходить, а потом автобусов не было. Куда деваться людям, старикам? Оставили нас всех,
– жалуется жительница Суджи на видео.
Сейчас в Судже люди фактически продолжают жить обычной жизнью и не боятся украинских защитников.
Что сейчас происходит в Судже: смотрите видео
К слову, 19 августа Владимир Зеленский заявил, что на Курщине Украина получила наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Президент назвал это одной из целей Украины.