Оккупанты бросили его на произвол судьбы: в ВСУ показали, что сейчас происходит в Судже

Город Суджа в Курской области России сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. Украинские военные показали, как сейчас живет население города.

Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается с 6 августа. Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролируют на Курщине более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

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Как сейчас живут в Судже на Курщине

По словам военных, брошенное на произвол судьбы российскими властями население не боится идти на контакт с украинскими военными. Местные продолжают свою жизнь в условиях войны уже на территории России.

На опубликованном ВСУ видео можно увидеть, как украинская бронетехника проезжает через пограничную полосу, а вдоль дороги стоит уничтоженная техника россиян.

Местные жители рассказывают, что сейчас их никто не обижает, зато российские власти их просто бросили.

Нам говорили, что автобусы будут ходить, а потом автобусов не было. Куда деваться людям, старикам? Оставили нас всех,

– жалуется жительница Суджи на видео.

Сейчас в Судже люди фактически продолжают жить обычной жизнью и не боятся украинских защитников.

Что сейчас происходит в Судже: смотрите видео

К слову, 19 августа Владимир Зеленский заявил, что на Курщине Украина получила наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Президент назвал это одной из целей Украины.