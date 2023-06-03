На Старобельск регулярно идут колонны: Гайдай рассказал о боях на Луганщине

Российские захватчики напрасно надеются добиться успехов на поле боя, поэтому продолжают стягивать в Украину своих солдат и технику. В то же время Вооруженные Силы Украины держат оборону и дают достойный отпор врагу.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что сейчас в Луганской области тяжелые бои проходят в направлениях Сватово – Купянск и Кременная – Лиман.

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Президент Владимир Зеленский в своем очередном обращении отметил, что на Сватовском направлении у наших Сил обороны есть успехи и они не только отражают атаки врага, но и понемногу продвигаются.

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Подразделения "Шторм Z" не помогают

Сейчас на Кременское и Сватовское направления россияне бросают много своих солдат. Враг постоянно обстреливает более 10 деоккупированных населенных пунктов, в частности, Невское, Стельмаховку, Куземовку и т.д.

Как отметил Гайдай, оккупанты постоянно подтягивают дополнительные резервы. Зафиксировано, что на Старобельске регулярно идут колонны топливозаправщиков, внедорожников "Тигр" и другой тяжелой техники.

Украинские позиции постоянно штурмуют вагнеровцы, сформированные в подразделения "Шторм Z". ВСУ отбивают штурмы и "перемалывают" вновь созданные подразделения оккупантов. Несмотря на то, что россияне пытаются атаковать взводами или ротами по 100 человек.

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Российские военные усиленно готовятся обороняться у Кременной. Они формируют разветвленную и большую линию окопов и блиндажей.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о ротацию российских войск в Луганской области. Миграцию врага из Кременной на Сватово и из Старобельска на Кременную провоцируют Силы обороны Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне могут попытаться осуществить очередное наступление в районе Северска на Донетчине и Белогоровки на Луганщине.

Спецподразделение "Шторм Z" - военное формирование, созданное на основе наемников и подчиняющееся минобороны России. Действует это подразделение по тому же принципу, что и ЧВК "Вагнера", то есть российское министерство обороны вербует российских заключенных и людей, имеющих проблемы с законом и отправляющих на фронт.