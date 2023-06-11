Не мгновенный прорыв, а щепетильная работа: в ВСУ рассказали о продвижении на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. Там продвигаются Вооруженные Силы Украины.
Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что по сравнению с врагом украинская армия не придумывает себе "легенды".
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"Наше продвижение – это не какой-то мгновенный "прорыв", как это было на Харьковщине. Это сейчас щепетильная работа. Там, где мы можем это делать", – сказал Череватый.
Ведь у ВСУ нет такого преимущества в силах и средствах, однако есть опыт и "оперативная наглость". Украинские защитники пользуются тем, что россияне перегруппировываются, меняют свои подразделения, и там, где есть возможность, контратакуют врага.
Делаем, просчитывая максимально все последствия. Поэтому нам и удавалось за предыдущие 2 недели продвигаться от нескольких сотен метров до полутора – двух километров в рамках оборонной операции, контратакуя нашего врага,
– добавил спикер Восточной группировки ВСУ.