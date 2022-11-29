Есть хорошие новости от ВСУ в Херсонской области, – Соболевский
В Херсонской области ВСУ продолжают вести борьбу с захватчиками. Тактика ВСУ по освобождению Левобережья заключается в истощении российской военной инфраструктуры ударами высокоточной системы вооружения, а дальше – развертывание контрнаступления на левом берегу – на суше.
Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Однако он отметил, что ситуация вокруг Кинбурнской косы сейчас находится в режиме полной тишины.
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Соболевский подчеркнул, что максимальная информационная тишина сохраняется также в отношении действий наших военных по многим направлениям фронта.
То, что можем сказать: каждый день есть очень хорошие новости. Продолжается уничтожение военной инфраструктуры, логистики, складов, центров принятия военных решений, скопление техники оккупантов,
– рассказал он.
Тактика победы
По его словам, ВСУ продолжает реализовывать успешную тактику, благодаря которой была освобождена правобережная часть Херсонщины.
"Лишь вопрос времени, когда эта тактика приведет к тому, что вся Херсонщина будет деокупирована", – подчеркнул первый заместитель председателя Херсонского областного совета.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Российские оккупанты продолжают жестоко обстреливать Херсонщину. В результате одной из таких атак погиб 13-летний мальчик, который вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они скрывались от обстрелов. Ребенок получил ранения от кассетного снаряда. Он скончался в областной клинической больнице.
- Из-за успешного контрнаступления военных Украины единственный шанс россиян выжить – убегать с ранее оккупированных территорий. Однако при этом они оставляют множество "подарков" – взрывные устройства и растяжки. Поэтому возвращаться на освободившиеся территории сейчас еще рано. Сначала там должны пройти стабилизационные мероприятия и разминирование.
- На деоккупированной территории Херсонской области среди коллаборантов были и педагоги. Однако минимальное количество педагогов согласилось сотрудничать с оккупантами. Сейчас большинство педагогов в области продолжает работать.
- Российские оккупанты пытали мирное население в Херсоне. Но гораздо хуже ситуация была ближе к линии фронта, где находились передовые части захватчиков. По словам херсонского активиста Владимира Молчанова, на территории города уже нашли несколько застенков, где оккупанты издевались над людьми.