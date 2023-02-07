Отвлекают или планируют наступление: зачем Россия скапливает войска на Лиманском направлении

По сообщениям украинской разведки, враг скапливает силы на Лиманском направлении в районе населенного пункта Кременная. Это может свидетельствовать о попытке отвлечь украинские силы обороны или попытке очередного наступления на этой территории.

Об этом 24 Каналу сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. К тому же российские оккупационные войска сейчас пытаются оцепить Бахмут, однако им это не удается, сообщил он.

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Гетьман предполагает, что россияне могут начать наступление на Лиманском направлении. По данным очевидцев, туда заехало много российских военных.

Можно ожидать, что более или менее мощное наступление будет с этой стороны. Хотя это может быть отвлекающим маневром, чтобы перегруппироваться,

– добавил военный аналитик.

Гетман подчеркнул, что россияне научились быстро перегруппировываться. Они могут за несколько часов переместить большое количество войск в другое место. Однако пока кажется, что оккупанты планируют определенные наступательные действия именно на Лиманском направлении.

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Военный аналитик заметил, что так называемые элитные российские части лишь номинально являются таковыми. Ведь возраст пленных из этих подразделений составляет 18 – 20 лет. По свидетельству военных, их поведение на поле боя показывает, что у этих людей абсолютно нет боевого опыта.

Например, когда начинается обстрел, вместо того, чтобы рассредоточиться, они начинают окапываться.

Они так прочитали в боевом уставе, их так научили, но их просто перебивают. Поэтому номинально они элитные, а формально – нет,

– заметил Гетман.

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