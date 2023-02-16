Последние дни очень тяжелые, почти критические, – Жданов о ситуации на востоке

На востоке продолжаются интенсивные бои. Несмотря на то, что враг несет большие потери, зафиксированы определенные продвижения россиян по некоторым направлениям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он сообщил, что украинские силы обороны держатся, постепенно отходя на новые рубежи обороны.

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По словам Жданова, последние дни для украинских сил обороны на горячих участках фронта оказались очень тяжелыми. Ситуация там сейчас приравнивается к критической. Однако благодаря героизму и самоотверженности ВСУ продолжают сдерживать давление врага на украинские позиции.

Да, где-то мы отступаем, но при этом наши войска не попадают в окружение и не несут таких огромных потерь, как противник,

– добавил эксперт.

Оккупанты имеют определенные продвижения

Определенные успехи оккупантов фиксируются на каждом направлении, но со стороны врага это нельзя назвать темпом наступления, подчеркнул Жданов. Это медленное продавливание украинских позиций в результате преобладания в количественном смысле. Враг преобладает в технике, артиллерии и личном составе.

Жданов рассказал, что россияне в атаку ходят преимущественно в пешем порядке, но артиллерия и танки выходят на позицию, помогая их пехоте атаковать украинские позиции. Обстрелы украинских позиций по танкам, артиллерии и минометам ведутся постоянно.

Жданов о ситуации на востоке: смотреть видео

Ситуация на восточных направлениях

В Бахмуте еще есть запас мощи, сообщил военный эксперт, несмотря на фланговые продвижения противника севернее и южнее Бахмута, которые создают полукольцо вокруг города. Город держится в столь усиленном темпе атак уже 2 месяца.

На направлении Кременной Россия перебазирует большого количества войск. По словам Жданова, скоро им там будет тесно даже между собой.

Ситуация с Авдеевкой может пойти по сценарию, аналогичному Бахмуту, заметил Жданов. Российские войска могут усилить атаки на фланги севернее или южнее населенного пункта, чтобы взять его в полукольцо или в окружение.

В лоб они взять Авдеевку не могут. Она стоит уже несколько лет. Еще как была по минским договоренностям линия разграничения, она там и осталась,

– добавил говорящий.

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