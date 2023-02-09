Россияне могут расширить наступление и пойти в направлении Купянска, – Жданов

На востоке продолжаются тяжелые бои. Уже сообщается об усилении российского наступления, но на этом враг может не остановиться.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что украинская армия готовилась к подобным наступательным действиям врага.

Смотрите также Усиливает направления или готовит большое наступление: зачем Россия наращивает силы и технику

Американский Институт изучения войны сообщил о том, что российское наступление на востоке еще только набирает темп. Сообщается, что россияне до сих пор не ввели в действие 2-ю мотострелковую дивизию 1-й танковой армии.

Россияне могут расширить фронт

Жданов предположил, что, вероятно, россияне могут попытаться пойти в наступление от Сватового в направлении Купянска.

Это может расширить масштабы наступательной операции, о которой мы говорим уже не первый месяц и ожидаем начала наступательных действий со стороны России.

– сообщил эксперт.

Успешность этой операции вызывает у Жданова сомнения. Ведь украинская армия все это время активно готовилась к отпору, в том числе и 2-й мотострелковой дивизии.

Украинская разведка знает, где она находится и располагает информацией о возможностях этой дивизии. Разведка знает вероятное направление наступления, резюмировал военный эксперт.

Жданов о наступлении россиян на востоке: смотреть видео

Ситуация на востоке: последнее