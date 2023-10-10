На Восточном направлении россияне перешли к тактике ХАМАС: обзор фронта от Свитана

На Восточном направлении продолжаются тяжелые бои. Недалеко от Бахмута инициатива сосредоточена в руках ВСУ, однако возле Авдеевки россияне активизировали масштабные артиллерийские обстрелы.

Цель несколько измененной тактики россиян и другие важные события на фронте проанализировал в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала полковник ВСУ запаса, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

К теме Враг может оказаться в полукольце, – боец о динамике боев у Бахмута

Очередная дроновая атака

Россия продолжает атаковать украинские города с использованием дронов типа "Шахед". В ночь на 10 октября было запущено 36 беспилотников, сбито 27.

Статистика сбиваний несколько упала, когда дроны начали атаковать южные регионы. Это связано со сложностью определить траекторию движения БПЛА, когда их запускают с моря группами, объяснил Свитан.

Он считает, что увеличение плотности мобильных групп на Юге Украины и использование хотя бы средств отслеживания системы Patriot могли несколько улучшить ситуацию с обороной неба.

Полный обзор фронта от Свитана: смотреть видео

Атаки по Крыму продолжатся

Между тем аналитики из Института изучения войны пришли к выводу, что атаки по временно оккупированному Крыму носят гораздо более глубокий характер, чем кажется на первый взгляд. Следовательно, вопрос Крыма вполне может быть решен быстрее.

По Крыму мы подошли креативно к той мере, что комплексы, которые должны были перехватывать ракеты, сами пострадали от них. Подход к уничтожению С-400 был грамотным, и в конце концов россияне их потеряли,

– заметил полковник запаса.

Он убежден, чтобы не потерять другие комплексы, разворачивать новые оккупанты не будут. Будут стараться прикрывать небо с помощью ЗРК. К тому же многие системы ПВО они перетягивают для прикрытия Керченского моста, обнажая участки по западному берегу

Также сейчас силы обороны активно работают по северу полуострова – в Джанкое, который является мощным военным хабом окупантов.

Ситуация на фронте

Сейчас на фронте также фиксируются ежедневные продвижения в направлении Токмака на несколько метров. Военный аналитик убежден, что Генштаб выбрал тактику сосредоточить усилия на одном перспективном направлении, чтобы добиться значительных успехов.

На Мелитопольское направление не будут влиять погодные условия, ведь силы обороны движутся без авиации, с помощью штурмовых групп. Это чрезвычайно сложно, однако из-за отсутствия выбора ВСУ прилагают невероятные усилия, чтобы выжать максимум из своих возможностей там.

По остальным направлениям ВСУ перешли к активной обороне. Однако продолжают успешно работать в направлении Бахмута. Там главная задача – уничтожить как можно больше врага в городе, который под давлением может его покинуть.

Также сейчас активные бои продолжаются в направлении Авдеевки. Враг сосредоточил усилия на масштабных артиллерийских обстрелах.

Там наступает период войны логистики, ведь в предвкушении дождливой погоды будут работать только те направления, где эффективны логистические пути для снабжения боеприпасами. Сейчас россияне могут бесперебойно снабжать боеприпасами Донецк, поэтому оттуда продолжаются бесперебойные обстрелы Авдеевки.

Свитан отметил, что, вероятно, за последние полтора года не происходило столь мощныех обстрелов города.

ВСУ оказывают активное сопротивление, отстреливаются. Однако оккупанты гатят из жилых кварталов Донецка, а Украина работает точечно. Высокоточное оружие работает в режиме контрбатарейной борьбы и пытается поразить огневые точки россиян.

Они работают точно как ХАМАС, обстреливая из живых кварталов, понимая, что в ответ, если и улетит, то мало,

– добавил полковник в запасе.