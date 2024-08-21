На фронте "очень жарко": капитан Нацгвардии рассказал о действиях россиян на Востоке

Российские военные продолжают давить по всей линии фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении.

Оккупанты умело используют свое преимущество в живой силе и технике, пытаясь продвинуться вперед. Подробнее о действиях россиян на фронте 24 Каналу рассказал Владимир Назаренко – начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитан Нацгвардии.

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Россия использует свое преимущество в силе и технике

По всей линии фронта сейчас продолжаются бои. Обычно, самая сложная ситуация – на Востоке Украины.

Жарко на фронте даже не из-за жаркой погоды, а из-за активности вражеских малых групп. Это в основном попытки продвижения оккупантов реализовать свое преимущество в количестве живой силы, вооружения, техники, боеприпасов. В большинстве случаев Силы обороны дают врагу хороший отпор,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Активная работа украинских военных ежедневно отражается в ежедневных сводках Генштаба о потерях врага. Несколько дней назад в Генеральном штабе отчитались, что потери России в живой силе перевалили за 600 тысяч. Однако это россиян не останавливает.

"Есть куда работать дальше. Мы должны наносить еще большие потери, чтобы они не успевали восстанавливать боеспособность, проводить ротации", – подчеркнул капитан Нацгвардии.

К сожалению, у россиян есть определенные территориальные достижения на поле боя в Украине. В частности, на Покровском направлении.

"Враг пытается давить по всей линии Востока, давить там, где может. Где есть хоть минимальные успехи – враг продолжает движение. Хоть попытки есть по всей линии фронта. Повторюсь, что у них есть преимущество в живой силе, возможность пополнять потери и проводить ротации – подвозить новых мобилизованных "ванюшек" или контрактников. Ситуация тяжелая", – отметил военный.

Оккупанты в десятках разных мест пробуют штурмовать украинские позиции. Обычно их штурмы сопровождаются большим количеством FPV-дронов, артиллерийским огнем и авиацией. К слову, по тылам россияне чаще используют именно КАБы.

Вражеские штурмы постоянно отбивают

Несмотря на все Силы обороны героически дают отпор врагу, делая иногда невозможные вещи.

Ситуация тяжелая, но мы должны говорить о героизме бойцов сил обороны, которые ежедневно останавливают 99% атак врага, их попытки продвижения, в частности малыми группами. В основном они не достигают своей цели,

– подчеркнул Назаренко.

Для того чтобы нашим бойцам удавалось эффективнее уничтожать врага, всем украинцам нужно участвовать в сборах на нужды войска. Их можно найти непосредственно на страницах бригады "Рубеж" или любой другой – все работают ради общей цели.