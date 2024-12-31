Уничтожили боевые машины оккупантов: ВСУ отбили вражеский штурм на Торецком направлении

На восточном направлении фронта продолжаются активные боевые действия. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" украинские военные отбили механизированный штурм российской армии на Торецком направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". Подразделения сил обороны ВСУ уничтожают подавляющие силы противника.

Смотрите также Ситуация возле Покровска – не катастрофическая: Свитан назвал точки, где бои угрожающие

ВСУ отбили наступление в Донецкой области

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке. Враги активно наступали в направлении Леонидовки. Там россияне применяли бронетехнику, чтобы продвинуться глубже, но украинские силы отбили атаку. ВСУ уничтожили и повредили 9 боевых бронированных машин противника.

Село Леонидовка, Донецкая область: смотреть на карте

Ситуация в Донецкой области: последние новости