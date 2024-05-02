Смогут ли россияне до "скрепных дат" войти в Часов Яр: Черник назвал слабые места

Россияне бросают огромное количество живой силы и техники, чтобы попытаться развивать успехи на нескольких отрезках фронта. Несмотря на их попытки "подать" успехи Владимиру Путину до инаугурации, есть несколько существенных "но".

Их подробно проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Аналитики Института изучения войны отметили, что перед вражеской армией сейчас стоит дилемма – какое направление выбрать для наступления: Часов Яр или Покровск.

Черник убежден, что сейчас для россиян приоритетное направление – Часов Яр.

Ничего не изменилось, им нужны весомые результаты, скоро инаугурация Путина, день "победобесия" и надо рапортовать о каких-то успехах,

– добавил полковник в запасе.

Однако он убежден, что к своим символическим датам россияне серьезных тактических успехов на фронте все же не получат. Единственный вариант – если прибегнут к чрезвычайно массированному применению авиации.

Однако и в этом есть опасность для российской армии: чтобы одномоментно это сделать, нужно применить хотя бы 6 самолетов Су-34 вместе. А после эффективного сбития украинскими защитниками воздушных судов противника, вряд ли он решится на такой риск.

Даже, если Авдеевку засыпали рекордным количеством авиабомб – за одни сутки более 250 тяжелых бомб, этот город враг захватил через 4 месяца, а в целом – через 10 лет с начала агрессии.

Ситуация возле Очеретино

Также враг пытается развивать успехи в направлении Очеретиного. Там пытается обойти Часов Яр с севера. Некоторые аналитики отмечают, что так появляется риск окружения для ВСУ. Зато Черник убежден, что такой сценарий маловероятен, скорее – противник прибегнул к информационно-психологическим операциям, чтобы расшатать мотивацию украинцев.

Чтобы организовать такую большую операцию и создать тиски, нужно хотя бы 40-тысячный корпус. Если бы его планировали наращивать, уверен, что уже появилась бы такая разведывательная информация,

– объяснил Черник.

А для того, чтобы враг дошел до Покровска, который тоже есть в их планах, сначала россиянам стоит пройти оборону Часового Яра. Однако на каждое действие противника есть противодействие украинских сил обороны. Бойцы держат там оборону и уничтожают огромное количество живой силы России.

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