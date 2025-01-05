5 января утром украинские силы в Курской области предприняли попытки контратаковать на нескольких направлениях. В 166-й механизированной бригаде раскрыли детали боев на этом участке фронта.

С самого утра российские военкоры плакались о том, что Силы обороны пошли в наступление на Курщине. У Зеленского тем временем заявили, что "Россия получает то, на что заслуживает", передает 24 Канал со ссылкой на сообщение подразделения Khorne Group в телеграмме.

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Что известно о контратаках ВСУ на Курщине

На фоне заявлений российских военкоров о попытках ВСУ контратаковать в районе сел Бердин и Большое Солдатское украинские военные сделали комментарий.

Работаем, наступаем. К вечеру ждем визга на российских телеграмм-каналах, угроз алкоголиков-пропагадистов ядерным ударом,

– говорится в заявлении защитников.

В Khorne Group напомнили, что россияне уже целых полгода отбивают Курскую область.

Защитники распространили кадры с Курщины: смотрите видео

К слову, в минобороны России признали активизацию украинских сил в Курской области. Там назвали действия Сил обороны попытками остановить наступление оккупантов.