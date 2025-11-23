В плен ВСУ попал Чингизхан: как защитники провели успешную зачистку под Добропольем
- Защитники 25 отдельного штурмового батальона ВСУ провели успешную операцию под Добропольем, взяв в плен оккупантов, включая иностранца Чингизхана.
- Оккупанты были в сложной ситуации без обеспечения и связи с командирами, что побудило многих сдаться в плен.
Украинские защитники недавно взяли в плен нескольких оккупантов. Среди них оказался иностранец по имени Чингизхан.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект UkrainianWitness.
Смотрите также Речь об освобождении 1200 человек: Умеров анонсировал возобновление процесса обменов пленными
Как гражданин другой страны оказался в плену ВСУ?
Российские военные возле Доброполья оказались в сложной ситуации. Их взяли в реальный котел, куда враг не доставлял ни воду, ни еду, а командиры не держали связь с солдатами. Немало оккупантов решили сдаться в плен украинцам, чтобы не погибнуть просто в подвалах.
Один из них – Чингизхан – оказался в российском войске, потому что его туда насильно отправили. Хотя он и бежал, но спастись от мобилизации ему не удалось.
Операцию по обезвреживанию российских бойцов в Доброполье провели защитники 25 отдельного штурмового батальона взяли в плен немало россиян. После того, как Чингизхан попал в плен, он рассказал, что сдался в плен ВСУ самостоятельно, ведь не хочет ни воевать, ни умирать.
Я убегал, и меня обратно сюда отправили. Силой отправили. В яму посадили. Затем из ямы вытащили, и сюда,
– рассказал оккупант.
Как происходила зачистка в районе Доброполья?
Военные поделились, что ходили и искали оккупантов по территории. Украинцы предлагали им сдаться, часть наемников решили таким образом спасти свои жизни. Беспилотниками россиянам подавали еду и вооружение. Силы обороны уничтожили места, куда сбрасывалась эта "помощь". Таким образом враг фактически не получал обеспечения.
В плен взяли 15 пленных – ключевыми были 6 россиян, которые рассказали обо всех местах, где находится противник.
Под Добропольем ВСУ провели зачистку и пленили врага: смотрите видео
Россияне сдаются в плен на фронте: последние новости
Американский доброволец Брюс из 63 ОМБр взял в плен четырех российских оккупантов на Лиманском направлении. Он с собратьями разоблачил их хранилище и передал россиян в плен. Они согласились на это добровольно.
С начала полномасштабного вторжения ситуация на фронте изменилась и "идейные" патриоты уже не идут воевать. Сейчас в плен Украины преимущественно попадают бывшие заключенные и гражданские, которых мобилизовали.
Сейчас в плену находятся наемники России из 36 стран. Страна-агрессор вербует иностранцев и не обменивает их, когда те попадают в плен.