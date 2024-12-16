Продвижение россиян возле Покровска может приостановиться: OSINT-аналитик объяснил причину

Враг активно наступает в Донецкой области с целью захватить как можно больше украинских территорий. Возле Покровска россияне активизировали наступление из более южных населенных пунктов, но, вероятно, не на долго.

Украинские войска в этом населенном пункте могут приостановить наступление благодаря определенной помощи. Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что сложной ситуация остается возле Курахово и Большой Новоселки.

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Продвижение россиян возле Покровска может приостановиться

Для Покровска сейчас оккупанты создают угрозу из-за активного наступления из южных населенных пунктов. Россияне пытаются обойти к городу западнее трассы на Днепр и формировать полукольцо.

К счастью, недавно в населенный пункт Шевченко к ВСУ прибыли довольно серьезные украинские подразделения в помощь. Я могу предположить, что в ближайшее время продвижение врага дальше возле Покровска может приостановиться,

– подчеркнул OSINT-аналитик.

Между тем южнее от Покровска и Курахово есть населенный пункт Успеновка, где сейчас ситуация для ВСУ, в частности для 79 десантно-штурмовой бригады, очень угрожающая. Россияне почти взяли Успеновку в окружение, выход украинских военных оттуда уже происходит.

Именно поэтому было бы разумно, что наше командование смещало фронт немного севернее и не задерживаться там, где оборонять, к сожалению, ничего. К сожалению, такая же судьба ожидает Курахово,

– заметил он.

Севернее этих двух населенных пунктов враг уже проходит Кураховское водохранилище и может закрыть единственную асфальтированную дорогу Запорожье-Донецк, которой происходит вся логистика в Курахово.

Ситуация возле Покровска и Курахово: смотрите на карте

Продвижение россиян есть также у Великой Новоселки. Кононученко отметил, что в этом районе рано или поздно также встанет вопрос выхода украинских войск из полуокружения россиян, которое они уже начинают формировать. Пока здесь оборона ВСУ является умеренно-результативной.

Отметим, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказал мнение о том, что до боев за город Покровск еще далеко. В то же время отметил, что ситуация очень угрожающая, ведь Кремль поставил задачу оккупировать Донецкую область.