Українські війська в цьому населеному пункті можуть призупинити наступ завдяки певній допомозі. Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зауваживши, що складною ситуація залишається біля Курахового та Великої Новосілки.

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Просування росіян біля Покровська може призупинитись

Для Покровська зараз окупати створюють загрозу через активний наступ з південних населених пунктів. Росіяни намагаються обійти до міста західніше від траси на Дніпро та формувати напівкільце.

На щастя, нещодавно до населеного пункту Шевченко до ЗСУ прибули доволі серйозні українські підрозділи в допомогу. Я можу припустити, що найближчим часом просування ворога далі біля Покровська може призупинитись,

– підкреслив OSINT-аналітик.

Тим часом південніше від Покровська та Курахового є населений пункт Успенівка, де зараз ситуація для ЗСУ, зокрема для 79 десантно-штурмової бригади, дуже загрозлива. Росіяни майже взяли Успенівку в оточення, вихід українських військових звідти вже відбувається.

Саме тому було б розумно, що наше командування зміщувало фронт трохи північніше і не затримуватись там, де обороняти, на жаль, нічого. На жаль, така ж доля очікує Курахове,

– зауважив він.

Північніше від цих двох населених пунктів ворог вже проходить Курахівське водосховище та може закрити єдину асфальтовану дорогу Запоріжжя-Донецьк, якою відбувається уся логістика до Курахового.

Ситуація біля Покровська та Курахового: дивіться на карті

Просування росіян є також біля Великої Новосілки. Кононученко зауважив, що в цьому районі рано чи пізно також постане питання виходу українських військ з напівоточення росіян, яке вони вже починають формувати. Поки що тут оборона ЗСУ є помірно-результативна.

Зазначимо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив думку про те, що до боїв за місто Покровськ ще далеко. Водночас наголосив, що ситуація дуже загрозлива, адже Кремль поставив завдання окупувати Донецьку область.