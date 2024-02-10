Ситуация очень тяжелая: чем для ВСУ может обернуться отход из Авдеевки
Ситуация в Авдеевке остается критической. Это самая сложная часть фронта, где оккупанты активно наступают, чтобы окружить украинские силы и отрезать их от логистики.
Об этом 24 Каналу заявил ветеран войны и общественный деятель Олег Симороз, отметив, что украинские военные держатся. Он добавил, что враг имеет усиление.
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"В некоторых местах, между северными и южными окраинами сокращается расстояние. Оно уже составляет менее 5 километров. Тяжелая ситуация, но ребята держатся", – сказал Симороз.
Россияне усилены резервами. Россия бросила значительные силы пехоты и артиллерии, чтобы продвигаться дальше в жилую часть Авдеевки. Все, чтобы отрезать и захватить эту территорию.
Не надо недооценивать эту часть фронта и этот населенный пункт. Ведь он важен относительно Донецкого направления для наших Вооруженных Сил,
– подчеркнул ветеран войны.
Имеет ли Авдеевка стратегическое значение
Авдеевка имеет стратегическое значение для Вооруженных Сил Украины. Ведь именно оттуда они могут бить по скоплениям врага и его складах, перебивать из артиллерии логистические поставки оккупантов в Донецке. К тому же там сидит оккупационная "власть" так называемой "ДНР".
"Иметь огневой контроль над этой территорией – это важно. Это удавалось и удается благодаря тому, что мы контролируем Авдеевку. Если мы перестанем контролировать Авдеевку, делать это будет труднее, и определенный вид вооружения отойдет. Это стратегически для нас", – сказал Симороз.
Политическая история для Путина
В марте в России запланированы президентские выборы. Владимиру Путину важно сделать имидж "Наполеона". Поэтому, если на фронте у российской армии будут проблемы, для него это будет максимально невыгодно и вредно. Поэтому страна-агрессор бросила максимальные средства и резервы. Все, чтобы выглядело так, что якобы "все хорошо и россияне продвигаются в Авдеевке".
"Это уже, в принципе, нездоровая история с тактической стороны. Это направление Авдеевское – это действительно политическая история для Путина", отметил общественный деятель.
Ситуация в Авдеевке
- В районе Авдеевки и Марьинки продолжаются адские бои. Россияне давят, чтобы показать президенту России хоть какие-то "победы".
- Оккупанты сконцентрированы на попытках наступления на Авдеевском направлении. Захватчики хотят начать контролировать логистику ВСУ. Украинские войска отвечают противнику.
- По словам руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, россияне находятся в окрестностях Авдеевки. Ситуация в городе очень непростая. ВСУ пытаются выбить врага.