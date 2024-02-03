Россиян приходится подпускать все ближе: как разворачиваются бои за Авдеевку

Захват Авдеевки остается приоритетом российских военных. Для этого не жалеют ни сил, ни средств, хотя потери, которые несет противник, просто колоссальные.

Из-за проблем со снарядами, украинские военные больше используют дроны, чем артиллерию, что влияет на характер боев. Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Дикий – экс-командир роты батальона "Айдар", объяснив также, сколько будет продолжаться оборона Авдеевки.

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Соотношение сил – невероятное

По состоянию на утро 3 февраля стало известно, что россияне активизировали наступление в районе Авдеевки. В частности, они атакуют в южной и северной частях города. На севере враг имел успех и существенно продвинулся в сторону Песчаного карьера. На юге россияне продвинулись к ресторанному комплексу "Царская охота".

К сожалению, это очень серьезно: и бои в районе "Царской охоты", где россияне впервые смогли выйти в тыл по трубам, но пока говорится о том, что они там закрепились и идут серьезные бои. В общем с одной стороны там происходит очень успешная утилизация наступательных возможностей врага. Соотношение потерь в Авдеевке – бьет все рекорды – примерно 1 к 12,

– подчеркнул Евгений Дикий.

То есть фактически за каждого нашего погибшего защитника ложится примерно 12 российских оккупантов. Однако очень серьезными являются не только потери врага.

"Проблема в том, что соотношение сил 1 к 20 примерно. Россияне там сконцентрировали огромное количество сил. У них Авдеевка точно является самым большим приоритетом. Я не считаю российских генералов гениями-полководцами, но все же минимально адекватный генерал сам по себе столько людей там бы не клал. Понятно, что там есть политический приказ из Кремля", – объяснил экс-командир "Айдара".

Понятно, что Владимир Путин хочет показать взятие Авдеевки как "великую победу" накануне выборов в России. Поэтому сил и средств для захвата этого города не жалеют.

Главная проблема в районе Авдеевки

Критической проблемой на Авдеевском направлении стала нехватка боеприпасов. Здесь речь идет не о том, что кто-то в Украине не довез боеприпасов на это направление – боеприпасов не завезли в Украину.

У нас в целом по всему фронту очень серьезный снарядный голод. А именно в Авдеевке, где соотношение сил, напомню, 1 к 20 в пользу россиян, снарядный голод ощущается острее всего. В этом смысле возникает вопрос, имеет ли смысл туда направлять подкрепление,

– заметил Дикий.

Украинским военным выгодно продержаться там столько, сколько возможно, учитывая количество потерь россиян в результате боев. Однако ситуацию очень осложняет снарядный голод.

"Это "привет" Трампу и трампистам в Конгрессе США. Фактически оборону Авдеевки сейчас ведут только стрелковым оружием и дронами. Дронами приходится заменять недостаток артиллерии, но это, к сожалению, лишь частичная замена", – объяснил Дикий.

Хотя украинским операторам дронов удается достигать невероятных результатов, но по определению БПЛА – это оружие ближнего действия – максимум 10 километров. Артиллерия же работает на 40 километров. Поэтому оккупантов приходится подпускать все ближе. В результате, объяснил Дикий, работает их соотношение 1 к 20: 12 ложится – 8 заходят.

До каких пор будет продолжаться оборона Авдеевки

"Саму Авдеевку, особенно коксохим, штурмами они не возьмут никогда. Но там есть трасса, которая идет через Орловку, – это единственная трасса, соединяющая Авдеевку с тылами", – заметил экс-командир "Айдара".

Эту трассу уже давно простреливают, но украинские военные умеют работать даже под огнем, доставляя в Авдеевку боекомплекты и вывозя "трехсотых". Проблема в том, что оккупанты все ближе подходят к этой трассе.

Авдеевку будем держать до тех пор, пока работает трасса. Если россиянам таки удастся доползти до трассы и перерезать ее, то понятно, что никто не станет оставлять гарнизон в окружении и делать второй Мариуполь. Тогда придется просто отходить,

– подчеркнул Дикий.

Спрогнозировать сроки очень сложно, однако задача наших военных на сегодня – понятна.

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