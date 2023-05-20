Фантастические действия ВСУ в Бахмуте, Лукашенко болеет "наступлением": интервью с Подоляком

Украинские защитники демонстрируют невероятную выдержку и способности, уничтожая врага в Бахмуте Донецкой области. На этом направлении наши герои фактически обнулили Россию и ее так называемую "вторую армию мира".

Вместо этого Александру Лукашенко мерещится, что якобы на Беларусь готовится наступление, поэтому он приказал возводить фортификации на границе с Украиной. О болезни самопровозглашенного белорусского президента и контрнаступлении Украины в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Достойно внимания Почему контрнаступление ВСУ лучшая альтернатива "мирным" переговорам

Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о заграничных визитах Владимира Зеленского, страхе Евгения Пригожина перед украинскими спецслужбами, а также о долгожданных F-16. Больше – читайте по ссылке.

"Россия проиграла войну Украине и Patriot"

– Сегодня сообщили, что ЗРК Patriot "воскрес" и отомстил. Сбил какой-то российский самолет. Говорят, что Украина имеет право использовать Patriot как пожелает. И этот самолет тоже был нацелен на тот же Patriot.

В учебнике по истории будет написано, что Россия проиграла Украине и Patriot. Воздушную войну проиграла Patriot. Это фантастически звучит. Однако вообще нам нужно избавиться от риторики, что мы имеем право что-то делать или не имеем. Мы имеем право делать все.

Это российский дискурс. Они говорят, мол, Украина что-то там атакует. А мы потом выходим и говорим, что имеем право это делать. Это вообще не нужно обсуждать. Инициативно войну начала Россия, что бы они ни говорили. Россияне начали войну в 2014 году, напрямую оккупировав нашу территорию, захватив ряд плацдармов, с которых продолжили в 2022 году войну.

Нет никаких юридических, моральных, информационных аспектов, где Украина в чем-то виновата. Нет никаких обстрелов детей Донбасса. Всё это абсурд, который создала российская политическая элита. Впрочем, будем продолжать говорить, ведь это анатомическая особенность человека, независимо от этнической принадлежности.

Россияне что-то там создали себе, и мы немного в этой парадигме продолжали играть. Мы имеем право на оккупированных территориях уничтожать все абсолютно жестоко. В любом объеме. После этого еще будем выставлять многолетние репарации за все, что они делали здесь. Не нужно подыгрывать российским ключевым информационным нарративам, которые они постоянно распространяют.

Все, что сегодня делает Украина, абсолютно законно в рамках международного права. Морально, информационно и дипломатически оправдано. Должны проговаривать это для третьих стран, как ЮАР или Бразилия, чтобы объяснять: когда к тебе домой заходит убийца, ты можешь использовать оружие, абсолютно не спрашивая у кого-то разрешения на это.

Все, что делает Украина в рамках международного права, абсолютно юридически корректно – уничтожает убийц, и точка. Мы будем делать это до финала войны. Надо абсолютно четко говорить об этом, объясняя на разных площадках право любой страны. Украина просто подтвердила это. Мы образцово показываем, как себя нужно вести в таких ситуациях, когда на тебя нападают.

Некоторые государства согласны с тем, что любой сильнее нас может прийти на любую территорию, убить людей, а после того ты должен сесть за стол переговоров и сказать: "Извините, вы нас немного порезали. Но мы понимаем ваши мотивы, основания и тому подобное". Украина доказывает, что это дорога к гибели государств.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

– Михаил, а все же, что с Patriot? Игорь Конашенков сказал, что пять пусковых установок и один радиолокационный радар они уничтожили. Правда, не знаю, одной ракетой или шестью – десятью.

Patriot в совершенно исправном состоянии. Никаких нет проблем у него. Будет продолжать защищать небо над Киевом. Я бы рекомендовал Конашенкова использовать в хип-хоп композициях в качестве мемного субъекта. И вообще Минобороны – очень "мощный" орган в России. Он абсолютно "правдивый".



Украинское небо уже защищают ЗРК Patriot / Википедия

– Я жду, что они объявят скоро и победу в войне в одностороннем порядке. Правда, нужно, чтобы они убрались с наших территорий. Почему о Конашенкове вспомнила? Потому что в этот момент Владимир Путин говорит, что Россия "уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружения и военной техники".

Путин живет в ленинских временах. И в отношении 1917–1920 годов они сохраняют лидерство. Просто они воюют так – количественно и оружием, которое требовалось для 1941–1945 годов.

Путин – человек, совершенно точно не понимающий, что такое современный мир, рынки и оружие. Человек достаточно примитивного плана с ограниченным интеллектуальным потенциалом. Как любой человек, которого зализали к царизму, выглядит вот так – искренне считает, что танк Т-64 – это наиболее мощное оружие. Он просто не знает, какие есть еще. Он вообще ничего не знает.

Человек, знающий только Т-64 и хитроумные комбинации типа "пойдем, пережем кому-то горло" и все. Учитывать слова Путина относительно того, кто есть кто на рынке оружия сегодня – удивительно. Потому что одно из последствий этой войны для России – существенная потеря рынков сбыта.

Они смогут продавать какое-то свое оружие. Но это будут страны, точно имеющие достаточно низкий уровень развития, мало денег и вообще не претендующие на существенные территориальные конфликты. Россия не является сегодня перспективным в любом смысле производителем вооружений.

Россия обнулила себя как страна, умеющая работать с информацией, имеет мощные вооруженные силы, военно-промышленный комплекс и т.д. Так как выяснилось, если нет поставок технологического оборудования или продукта из европейских или азиатских стран, то Россия ничего производить не может.

Интересно На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО преобладает над российской

Россия сегодня закончила свое существование. Я имею в виду все, чем пугала и что предлагала миру. Единственное. что у нее всегда было – огромная объемная коррупция на внешних рынках. Они приходили с теневым кэшем и скупали политиков, информационщиков, культурных деятелей в разных странах.

И через них создавать главный для страны-агрессора нарратив: "Бойтесь Россию – это большая, мощная страна". Все это сегодня обнулось. Нет больше России как страны, с которой нужно считаться, чьи интересы нужно считать важными для человечества.

Зачем Шойгу поехал на Запорожье

– Есть кадры визита Сергея Шойгу на Запорожское направление. С чего бы вдруг? Хочет проверить, как работает наш Patriot и достанет ли до его самолета?

Он там, вероятно, не на самолете летает, а ездит тайными тропами. Сегодня Шойгу – не субъект процессов, которые будут стабилизировать эту войну. Однако ему хочется им быть. То есть доказывать, что он на что-то влияет, непосредственно руководит событиями по обеспечению российской группировки и операций, проводимых Россией.

Шойгу на фоне заявлений Пригожина хочет доказать, что он влиятельный российский политик. Напомню, накануне вторжения России самым влиятельным считали Владимира Путина, затем Шойгу и Сергея Лаврова. Напомню, что и на выборы "Единая Россия" шла ключевым персонажем, потому что лидером партийного списка был Шойгу.

Шойгу обладал огромным рейтингом доверия. Сегодня этот рейтинг равен количеству уничтоженных военнослужащих российской армии на территории Украины. Поэтому он хочет создать впечатление, что какие-то процессы контролирует, модерирует и по-прежнему имеет определенное влияние и руководит ситуацией на линии фронта. Шойгу – военнослужащий или маршал, которого не существует.

Зеленский в Саудовской Аравии

– Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию и намерен выступить на Лиге арабских стран. Расскажете немного об этом визите, если нам уже известно, что президент там?

Это достаточно важно, потому что арабский регион сегодня тоже, как и Китай, пытается занять более активную позицию в глобальном процессе. Наши арабские партнеры, в частности Саудовская Аравия, достаточно четко помогали в ряде обменов пленными.



Владимир Зеленский в Саудовской Аравии / Офис Президента Украины

Позиция арабских стран достаточно важна сегодня, потому что Россия пытается влиять на Латинскую Америку, Африку, особенно на центральную и северо-восточную, а также на арабские регионы. Если в этих регионах будут четко понимать природу войны, почему Россия не выиграет и почему стратегически невыгодно поддерживать с ней тесные отношения, в частности бизнес. Потому что у России нет бизнеса как такового уже. Это остаточный бизнес в России, в частности, они используют ОАЭ.

Непосредственный контакт с президентом Владимиром Зеленским, который четко об этом все рассказывает, будет иметь огромную пользу для нас. Особенно в таких трудных регионах – на данном этапе мы говорим об арабских регионах.

– Выходит, если президента Зеленского нет на территории Украины, тогда бить по центру принятия решений нет смысла? Значит, в ближайшие дни нам не ждать воздушных тревог? Я все равно стараюсь искать логику.

Вы ищете логику, а я не готов об этом говорить. Логики нет, есть эмоциональное аффективное состояние. Все заявления, действия, которые они сегодня совершают, даже визит Шойгу, говорят о том, что люди находятся в крайне плохом психологическом состоянии.

Следовательно, их действия нерациональны, логически непонятны. Так что прогнозировать, что будет дальше – нет смысла, потому что это Россия. Она вообще всегда была иррациональным государством. Потому что была такой никудышной державой в смысле непонимания, куда и зачем они идут. К сожалению, мир разрешил России продавать этот вау-фект "Бойтесь нас!".

ВСУ осуществляют фантастические действия в Бахмуте

– Теоретически, может ли начаться контрнаступление, пока президента Зеленского нет в Украине?

Теоретически может быть все что угодно. Однако теоретически об этом могут говорить исключительно наши военные, Генштаб. В этом случае мы говорим о двух ключевых направлениях – Луганском и Донецком. Они оценивают, следят за перемещением российских резервов, перемещением наших резервов и т.д.

Мы сейчас увеличим интенсивность обстрелов структуры российского обеспечения на оккупированных территориях. Однако непосредственно о начале контрнаступления могут говорить только наши военные.

Это неплохо, что мы так много говорим о контрнаступлении, это нормально. Потому что это важный этап войны и показывает, кто владеет инициативой, это решает определенные информационные вопросы. Единственное, что мне не очень нравится – когда мы говорим о конкретике определенного наступательного действия на каком-то направлении.

Это просто странно, когда об этом говорят эксперты, непосредственно не имеющие отношения к Генштабу или верховному главнокомандованию, где решаются вопросы. Говорить о контрнаступлении, что этот важный этап войны – нужно, что без него мы не решим ни одной стратегической или даже тактической задачи – нужно. Но о конкретных направлениях, конкретном времени – излишне.

– Что мы можем сказать о Бахмуте? Потому что каждый день просыпаемся и сразу в телефон смотрим, что там наша крепость, как там наши ребята.

Можем сказать, что там идут самые масштабные, фантастические боевые действия со стороны Украины, которая там конечно обнулила репутацию российской армии. Это очень страшные бои. Это открытый путь в ад. Россия теряет и тратит все боеспособное, что смогла там сконцентрировать.

Украинские военнослужащие стратегически и тактически уже в десятки раз выполнили задание. То есть, не дали возможности развернуть России наступление, накопить определенный психологический компонент для того, чтобы говорить, что оккупанты якобы продвигаются. Кроме того, ВСУ не дали возможности России отработать, свести своих мобилизованных и показать, как нужно воевать.

Напротив, у россиян там много потерь, которые существенно влияют и деморализуют мобилизованных. Кроме того, Украина доказала, что с точки зрения оборонной маневровой войны мы находимся на другом уровне, чем российская современная армия.

Поэтому Бахмут – пример того, как нужно себя вести в современной масштабной войне. Там очень эффектно проявили себя и оперативное командование Александра Сырского, и Генштаб Валерия Залужного, и вообще конкретные бригады, которые на этом направлении отрабатывают.

Как Украине поможет 11 пакет санкции против России

– ГУР сообщает, что Россия ежемесячно может и, вероятно, производит 25 ракет "Калибр", 2 ракеты "Кинжал", 35 крылатых ракет "Х-101" и 5 баллистических ракет "Искандер-М". А откуда у них до сих пор есть все, чтобы изготовить эти ракеты? Они достают электронику из краденых стиральных машин и начиняют ею ракеты?

Было бы хорошо, если бы так. Однако ситуация немного хуже. Этому должен положить конец 11 санкционный пакет, который закроет дополнительные возможности для России обходить санкции в отношении технологического продукта. Надо закрывать возможность получать России хотя бы что-то. Это сложно, но постепенно эторешается.

К сожалению, некоторые страны, особенно периодически цинично и лицемерно говорящие слово "мир", ищут возможность обеспечить России посредничество относительно покупки различных технологий или продуктов двойного назначения. С этим активно работает Украина.

У нас есть рабочая группа при Офисе Президента Макфола-Ермака, которая занимается анализом уже введенных санкций и анализом возможности их обходить. Эти аналитические продукты передают нашим партнерам европейских комиссий, изучающих дополнительную возможность России обходить санкции.

Да, Россия производит ракеты, но это уже совсем не то количество. Учитывая, что она гораздо больше теряет, чем может производить. Мы вместе с коалицией хорошо истощаем военную промышленность страны-агрессора.

Россия хочет иметь затяжной конфликт, но очень низкую интенсивность. Потому что у нее нет ресурса на затяжной конфликт высокой интенсивности. Нам не выгодно ни одно, ни другое. Но хочу подчеркнуть: у России нет неограниченных ресурсов.

У России с ресурсами тоже огромные проблемы. Потому что страны постепенно отказываются давать возможность закупать через них разные продукты. А сама страна-агрессор не способна что-либо производить на современном уровне.

Больной Лукашенко и подготовка Беларуси к "наступлению" ВСУ

– Александр Лукашенко якобы болел, а теперь вышел в люди. В то же время между Гомелем и границей с Украиной начали возводить укрепления, в частности противотанковые "зубы дракона". Мы собрались нападать на Беларусь?

Лукашенко безусловно болел. Ничего нового и удивительного. Его заявления – это заявления от пропагандистов. То есть человека, который так же неадекватно оценивает, что сегодня происходит, но вынужден вести себя так, как ведет себя. Он полностью зависим от России, как с точки зрения денег, так и контроля над силовой вертикалью Беларуси.

Мы не будем нападать на Беларусь – это нонсенс. Мы и не собирались никогда нападать на нее. К тому же нет смысла, что там делает Беларусь, потому что война продолжается уже в другом направлении. Война идет в направлении, которое инициативно модерирует Украина и Европейская коалиция. Россия в этой войне проигрывает.

Беларусь будет так же платить цену за эту войну. Имею в виду официальную часть страны, потому что общество иначе смотрит и на войну, и на то, что делает Россия. Напомним, что белорусское общество абсолютно отличается от российского. Другое дело, когда человек с 1994 года является президентом на оружии, в том числе российском, и силовых структурах, то у общества нет того влияния, которое у него было бы в демократических странах.

Следовательно, когда они строят в 20 километрах от границы с Украиной разные фортификации, то доказывают своему обществу, что все идет не по плану. Все ли идет по плану, просто этот план был несколько иным, чем заявляла Россия.

Лично Лукашенко было бы желательно закрыть свое информационное пространство и свое присутствие в нем – меньше говорить и делать дикие заявления. Это было бы гораздо полезнее для Беларуси в скором будущем.



Лукашенко болеет / Фото из открытых источников

Однако риски прослеживаются на этом направлении. Мы точно понимаем возможности белорусской армии. Россия хотела бы, чтобы Беларусь открыла второй фронт. Впрочем, это практически невозможно после 15 месяцев войны.

В общем, эта истерия, которая захватывает сегодня Россию, частично захватывает и Беларусь, включая Лукашенко. Поэтому они говорят о мобилизации, дополнительной проверке возможности взять людей в вооруженные силы и т.д. Это не имеет никакого значения, кроме информационного. Лукашенко, с одной стороны, говорит о том, что контрнаступление – это вымысел и его не существует. А с другой стороны – "зубы дракона" ставит.

У Лукашенко нет доступа ни к какой информации. Он вообще человек, который анализирует и свои публичные выступления строит на фейковом понимании этого мира. Он не имеет доступа к инсайду, к тому, что происходит. И вообще, с логическим пониманием у него огромные проблемы.

Следовательно, он точно не знает ничего относительно контрнаступления и возможностей Украины. Вы же помните, какие заявления он делал в начале войны: три дня и все, что там той Украины. Думаю, что после 15 месяцев войны только странные люди могут серьезно воспринимать слова Лукашенко. То есть человека, не имеющего доступа к фактической информации.

"Грузия потеряла шанс войти в ЕС"

– Мы помним, как и куда пошел российский военный корабль, и как грузины отказались его обслуживать. Соответствующая акция сейчас происходит в аэропорту Тбилиси, потому что самолет российской компании "Азимут" совершил первый полет после четырехлетнего перерыва из Москвы в Тбилиси. Напомню, что Грузия хочет в Европу вроде бы.

Грузия уже практически упустила свой шанс, по крайней мере, очень быстро зайти в Европу вместе с Молдовой и Украиной. Грузинский народ – это классные люди. Им нужно решить для себя, позволят ли они странным существам, которые сейчас формируют грузинское правительство, добровольно отказаться от суверенитета окончательно.

Путин демонстративно подчеркнул, что не существует никакого суверенного государства как Грузия. То есть Россия и какая-то там провинция, где непосредственно российский президент принимает управленческие решения. Эти люди должны принять для себя определенные решения относительно оценки – зачем грузинское правительство это делает и спешном порядке идет на встречу России.

И это во время войны, которую Россия проиграет, зануление ее репутации. Потому что не будет больше России с таким влиянием, которое было до войны в Украине. Еще и добровольно зануляют свой суверенитет. Суверенитет, за который Украина сейчас платит огромную цену.

Уже есть официальные заявления представителей Европейского союза, что Грузия нарушает договоренности по поводу санкций в авиационной отрасли России. Это значит, что Грузия действительно сама по себе добровольно блокирует европейский путь. Это загадка для меня – делать выбор в пользу исторического аутсайдера, который будет существовать еще полгода максимум. После этого у них начнется гражданская война и другие события.

Если правительство Грузии не хочет напрямую принимать какое-то проукраинское решение, то можно занять нейтрально-пассивную позицию. Не принимать никаких решений, ничего не комментировать. Впрочем, чтобы тебя демонстративно унизили, а ты "хлопаешь в ладоши", как это делает грузинское правительство – это требует определенно другой медицинской оценки, но точно не политической.