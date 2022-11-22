Оккупантам не дают прорвать оборону, – в ВСУ рассказали о ситуации возле Бахмута и Сватового

На Донбассе россияне пытаются продолжать наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В то же время вблизи Сватового оккупанты не имеют преимущества, из-за чего хаотично проводят свои контратаки.

Захватчики имеют огромные потери, поэтому стараются сохранить остатки профессиональной армии. Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Сватово, Бахмут, Авдеевка

Спикер отметил, что на Сватовском направлении у врага есть "спорадические попытки контратак", которые, как правило, очень смертельны для него, после чего россияне с большими потерями отходят назад.

Там доминантной является позиция украинской стороны. Мы, просто учитывая погодные условия, а также существующие силы и средства, жмем на противника, постоянно его поражаем артиллерийским огнем, поражаем высокоточным оружием склады, логистику – не давая оккупантам покоя,

– объяснил военный.

По его словам, самые большие силы противник сосредоточил на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

"Если раньше враг мог вести широкую наступательную операцию, то сейчас он сосредоточился на этих двух направлениях – достаточно большие подразделения туда направил и пытается ежедневно проводить по несколько десятков штурмовых действий. Также он ведет постоянный артиллерийский огонь из 152 и 122 калибров, танков и минометов", – добавил представитель Восточной группировки войск.

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Он указал, что у россиян ничего не получается, поскольку ВСУ построили мощную линию обороны.

"Это не позволяет ему прорвать оборону и выйти на оперативное пространство, чтобы захватить всю Донецкую и Запорожскую области. Им это не удается и ежедневно они получают невероятные потери, как для современной армии 21 века", – подчеркнул представитель.

Какая ситуация вблизи Сватового, Авдеевки и Бахмута: смотрите видео

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По мнению Череватого, главными факторами успешной обороны Бахмута являются мужество, героизм и невероятная мотивированность украинских военных.

ВСУ просто творят чудеса. Также это смекалка и неординарность действий командования, симметричность и неожиданность решений для врага, максимальное использование имеющегося ресурса. То есть это целая противоположная советской система, которую использует враг, показала абсолютную эффективность,

– подчеркнул спикер.

По его словам, на Бахмутском направлении в оккупантов стоят "разнородные группировки", на острие атак которых ЧВК "Вагнера" и ЧВК "Лига".

"Они между собой взаимодействуют на поле боя, но у каждого свое командование, а уже потом идет тактическое согласование на местах. Так же действуют "кадыровцы", выполняющие роль жандармерии, карательных органов, заградительных отделов и участвующие в расправах над местным населением", – заметил представитель Восточной группировки войск.

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Он добавил, что новомобилизованные оккупанты, прибывающие на Бахмутское направление, фактически бесправны.

"Тот, кто не имеет навыков и возможностей отстоять свои права – он подвергается абсолютной обструкции, а особенно, если что-то делает неправильно. Их используют как "переднюю скамью" и как элемент поиска наших огневых позиций. Враг максимально бережет остатки профессиональной армии и "старой" гвардии", которые воевали в Сирии и имеют определенный опыт", – резюмировал Череватый.

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