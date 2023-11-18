Думал, неужели это конец: боец ВСУ рассказал правду о боях за Бахмут

Оккупанты начали наступать на Бахмут и населенные пункты возле него с лета 2022 года. Ныне враг все еще продолжает штурмы на Бахмутском направлении.

Командир минометного расчета 67 отдельной механизированной бригады Николай "Буйвол" Чеботарь рассказал 24 Каналу о боях за город. Отметим, что ныне россияне активизировались на Бахмутском направлении.

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"Я его всегда вспоминаю с болью, потому что я потерял там 3 своих лучших товарищей. Бахмут – это просто жесткое место было. Так профессионально по мне еще не били, как там", – сказал "Буйвол".

Правда о боях за Бахмут от командира минометного расчета: смотрите видео

Он рассказал, что была ситуация, когда украинские защитники заехали и начали разгружаться. Там сразу начались прилеты. По словам командира минометного расчета, армейцев сдали гражданские люди. Тогда ранило командира. К ним прибежали на помощь.

Еще один прилет и их уже всех разбросало. "Ива" погиб на месте. "Джина" не довезли к больнице. Еще двое побратимов сразу от первого прилета погибли. Мы все это слышим. У меня вообще ступор – лучшие друзья. Я хожу, не знаю, что делать, но работать нужно,

– рассказал Николай Чеботарь.

Тогда украинские военные заехали в лесополосу, из которой доставали по Бахмуту. Делали это ночью, чтобы их не заметили. Однако враг их все-таки увидел и стал бить. Тогда бойцам пришлось прятаться в окопах, которые успели вырыть. Обстрел длился несколько часов. Впоследствии, как только ВСУ отработали, то россияне снова начали стрелять.

"Когда обстрел идет наш, я люблю это на видео снимать. Но в тот момент это было настолько близко. Лежишь, думаешь: "Йой, неужели это конец?". Тогда вообще было не до видео. Беру телефон, думаю, напишу жене: "У тебя такая хорошая улыбка, сейчас её максимально не хватает". Через часа пол заканчивается обстрел. Приподнимаюсь, думаю: "Значит, не сегодня", – подчеркнул "Буйвол".

История от друга

Оккупанты просто забрасывали живой силой линию фронта. Командир минометного расчета рассказал, что его друга, артиллериста, отправили в подкрепление к пехоте и поставили работать за пулемет. Впоследствии у армейцев начался контактный бой с россиянами. Он длился два дня с перерывами в 4 часа. Оккупанты наступали волнами.

"Говорит: "Когда нас из 40 человек уже осталось 7, пошла спецура "Вагнера". Ведем сражение, а они нас начинают окружать. Мы отбились. И понимаем, что не выдерживаем уже". Тогда им пришлось отойти с позиций, потому что их уже "Вагнер" начал в кольцо брать. Интенсивность яростная была, обстрелы постоянные, авиабомбы", – рассказал Чеботарь.

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