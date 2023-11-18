Командир мінометного розрахунку 67 окремої механізованої бригади Микола "Буйвол" Чеботар розповів 24 Каналу про бої за місто. Зазначимо, що нині росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку.

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"Я його завжди згадаю з біллю, тому що я втратив там 3 своїх найкращих товариші. Бахмут – це просто жорстке місце було. Так професійно по мені ще не гупали, як там", – сказав "Буйвол".

Правда про бої за Бахмут від командира мінометного розрахунку: дивіться відео

Він розповів, що, була ситуація, коли українські захисники заїхали та почали розвантажуватися, то там одразу почалися прильоти. За словами командира мінометного розрахунку, армійців здали цивільні люди. Тоді поранило командира. До них прибігли на допомогу.

Ще один прильот і їх вже всіх порозкидало. "Іва" загинув на місці. "Джина" не довезли до лікарні. Та ще двоє побратимів одразу від першого прильоту загинули. Ми це все чуємо. У мене взагалі ступор – найкращі друзі. Я ходжу, не знаю, що робити, але працювати потрібно,

– розповів Микола Чеботар.

Тоді українські військові заїхали у лісосмугу, з якої діставали до Бахмуту. Робили це вночі, аби їх не помітили. Однак ворог їх таки побачив і почав гатити. Тоді бійцям довелося ховатися в тих окопах, які встигли вирити. Обстріл тривав кілька годин. Згодом, щойно ЗСУ відпрацювали, то росіяни знову почали бити.

"Коли обстріл іде наш, я люблю це на відео знімати. Але в той момент це було настільки близько. Лежиш, думаєш: "Йой, невже це кінець?". Тоді взагалі було не до відео. Беру телефон, думаю, напишу дружині: "У тебе така гарна усмішка, зараз її максимально не вистачає". За години пів закінчується обстріл. Привстаю, думаю: "Значить не сьогодні", – наголосив "Буйвол".

Історія від друга

Окупанти просто закидували живою силою лінію фронту. Командир мінометного розрахунку розповів, що його друга, артилериста, відправили у підкріплення до піхоти й поставили працювати за кулемет. Згодом в армійців почався контактний бій із росіянами. Він тривав два дні з перервами в 4 години. Окупанти наступали хвилями.

"Каже: "Коли нас з 40 людей вже залишилося 7, пішла спецура "Вагнера". Ведемо бій, а вони нас починають оточувати. Ми відбилися. І розуміємо, що не витримуємо вже". Тоді їм довелося відійти з позицій, тому що їх вже "Вагнер" почав у кільце брати. Інтенсивність люта була, обстріли постійні, авіабомби", – розказав Чеботар.