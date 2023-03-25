Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Наемники и зэки частной армии Евгения Пригожина остаются главной движущей силой оккупационных войск в Бахмуте, хотя кадровая армия россиян также сосредоточена на этом направлении. Несмотря на яростную концентрацию различных подразделений оккупанты не могут ничего сделать с гарнизоном, который удерживает город.

Российские попытки захватить Бахмут продолжаются практически с июля 2022 года. За это время захватчикам, к сожалению, удалось подойти к населенному пункту и захватить ряд городков из его агломерации. Однако все эти тактические успехи никак не привели к желаемому Кремлем эффекту. Зато оккупанты получили немалую проблему в виде роста политических амбиций Евгения Пригожина и необходимости исполнять прихоти Путина, несмотря на отсутствие нужных на это сил и средств. Как это произошло – читайте в материале 24 канала.

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Ситуацию в Бахмуте по состоянию на конец марта 2023 года прежде всего, следует рассматривать в контексте общих потуг России продвигаться к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Хотели скорых побед

После уничтожения Лисичанска и Северодонецка в конце июня российское военно-политическое руководство объявило о продолжении активных боевых действий вплоть до "выполнения всех задач СВО". Уже к тому моменту аппетиты Москвы сократились со "взять Киев за 3 дня" до "хотя бы захватить весь Донбасс".

Поэтому продолжение движения террористических группировок России со стороны Кадиевки, Горловки и самого Лисичанска в сторону Бахмута выглядело частью уже не глобального, но все же большого наступления на Донетчину.

На тот момент оккупанты подходили к Славянску, "нависали" над позициями ВСУ со стороны Изюма, а также собирались прорывать линии обороны ВСУ под Авдеевкой и Угледаром.

Впрочем, абсолютно ничего из намеченного им не удалось. Более того, истощение российских войск на Луганщине, а также концентрация больших сил на правобережье Херсонщины дали украинским защитникам возможность провести крайне удачную контрнаступательную операцию. Освобождение почти всей Харьковской области привело к тому, что России пришлось буквально останавливать продвижение ВСУ "пушечным мясом" для сохранения своих позиций в Луганской области.

В тот же момент захватчики искали варианты ведения адекватных оборонных действий в Херсонской области, а также продолжали безрезультатные лобовые атаки на Авдеевку и Павловку.

Впрочем, когда Суровикин объявил об очередном "жесте доброй воли" и вывел свои войска с правобережья, российский генералитет уже окончательно сосредоточился на попытках движения на Востоке Украины. Конечно, не отказываясь от намерения окружить большие группировки ВСУ и в дальнейшем возобновить наступление на других направлениях.

Фактически именно так закончилась целая фаза войны, во время которой Путин хотел одержать стратегические победы, потому что оккупанты сосредоточились не на образовании больших котлов, а на войне за маленькие поселки. В это время запылала звезда Пригожина, которая теперь может окончательно угаснуть.

"Вагнеровцы" как движущая сила российского войска

Частная компания повара Путина начала играть значительную роль во время полномасштабной войны России против Украины только в апреле-мае 2022 года, когда Кремль начал достаточно серьезно использовать наемников на линии фронта в Северодонецке. Первоначально "вагнеровцы" представляли собой достаточно тренированные подразделения бывших и действующих военных, напрямую не подчинявшихся российским генералам.

Раньше Пригожин внезапно заявил, что не видел в Украине ни нацистов, ни НАТО, – ISW

Поэтому, имея возможность действовать нелинейно, на определенных участках местности именно подконтрольные Пригожину группировки обеспечивали оккупантам продвижение вперед. При полном обеспечении минобороны и безлимитированном использовании артиллерийских и минометных снарядов.

Благодаря этому факту, а также усиленному пиару и кляузам на российских генералов за их провалы владелец карманной армии смог получить от Кремля огромный кредит доверия.



Пиар "вагнеровцев" в России был очень мощным / Фото рекламы в одном из городов страны-террориста

Пригожину предоставили доступ к авиации и бронетехнике, а также возможность неограниченно забирать на войну заключенных российских колоний. В это время контингент "вагнеровцев" стал размываться и разделился на "штрафников" и опытных. Первых начали использовать исключительно для "мясных атак", а вот вторых Пригожин в большинстве своем ценил и держал подальше от опасности. Вплоть до времени, когда пришлось идти ва-банк.

В конце 2022-го повар Путина уже делал немало политических заявлений и мечтал сместить Шойгу с должности министра обороны. На фоне информационной кампании, показывающей "вагнеровцев" как главную движущую силу российских войск, Пригожин дал кремлевскому руководству обещание быстро захватить Бахмут.

Этот город, как казалось московским стратегам, мог стать ключом к стремительному продвижению вглубь Донбасса, но все попытки захватчиков заскочить в населенный пункт в ходе лобовых атак заканчивались полным провалом.



В 2022 году российские военные не могли даже всерьез приблизиться к Бахмуту / Фото росСМИ

Так что когда стало очевидно, что никаких перспектив на этом направлении нет и не будет, а Путин в очередной раз переставил кровати в своем генштабовском борделе, Шойгу и его подчиненные решили отстранить Пригожина от игры первым номером. В этот момент армия России концентрировала свои свежие силы для решительного прорыва и взятия Бахмута, однако владелец группы "Вагнера" решил разрушить эти планы и не дать тувинскому фельдмаршалу нацепить на свой китель очередной орден. Кровавый любитель кувалд сместил основное направление удара и смог протиснуться в Соледар, чем обеспечил потенциальную угрозу окружению Бахмута.



В боях за Соледар украинская армия уничтожила огромное количество окупантов / Фото "Милитарный"

Штабным российским генералам пришлось быстро переориентироваться и менять тактику с более или менее крупных штурмов и атак в лоб на попытки взятия города в клещи. Впрочем, даже несмотря на успех Пригожин получил вовсе не признание, а сокращение обеспечения своей группировки боеприпасами. Тогда оказалось, что "вагнеровцы" без тотального превосходства в артиллерии не то, что и были способны захватывать хорошо укрепленные участки местности. В принципе, то же можно сказать и о любой российской группировке, только благодаря отсутствию гигантского централизованного управления пригожинские убийцы на самом деле представляют собой движущую силу оккупационных войск на бахмутском участке.

Бахмут – крах всех надежд России

Конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов многочисленные отряды российских десантников, воюющих к югу от города, которые за последние пару месяцев смогли захватить Клищиевку и Опросное. Они так или иначе приблизились к Иванковскому и трассе, объединяющей Константиновку с Бахмутом. Нельзя также не обращать внимание на потенциальную опасность возможных тактических успехов россиян в продвижении к северу от города.

Однако факт остается фактом: украинские военные удерживают Бахмут, а ситуация остается настолько контролируемой генералами, что населенный пункт посещает сам президент Зеленский, а прибытию туда командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Сырского перестали удивляться даже российские оккупанты.



Александр Сырский в Бахмуте / Фото Генштаба

Тем не менее, попыток продолжать наступательные действия как внутри города, так и вокруг него, захватчики не оставляют. Хотя, согласно данным минобороны Великобритании, понемногу уменьшают напор. Однако нельзя исключать как выход боевых действий на плато с последующим отбрасыванием россиян от их позиций, так и создание условий, при которых защитникам Украины придется оттягиваться на подготовленные позиции в сторону Константиновки, Часового Яра и Славянска.

При этом вой Пригожина и обращение к Шойгу с мольбами помочь его подразделениям также не лишены смысла. Ведь, во-первых, в случае какого-либо серьезного контрнаступления и провала всей бахмутской операции Пригожин сможет получить себе политические бонусы посредством возможности информационно уничтожать все военное руководство России. Мол, на этом участке фронта погибли около 40 тысяч российских захватчиков, а в критический момент, когда Шойгу мог сделать так, чтобы эти жертвы не были напрасны, он слил все достояния россиян за последние 7 – 8 месяцев.

Понятно, что в московском минубийстве постараются параллельно для себя решить сразу два вопроса – и захватить Бахмут, и при этом "перемолоть" как можно большее количество "вагнеровцев". Министр просто ненавидит Пригожина и хочет избавиться от него и его группировки. Так что Шойгу только выигрывает от такого положения дел, когда в авангарде наступательных отрядов по нескольким направлениям находятся и зэки, и наемники повара Путина. Российские генералы уже успели оценить бессмысленность тактики непрерывных штурмов малыми группами, которой воспользовался владелец частной армии и которую теперь навязывают им сверху. И им это не то, что сильно понравилось.



Россия теряет гораздо больше военных, чем может набирать в армию / Фото из соцсетей

Нет, совсем не потому, что российским стратегам стало жалко собственных солдат, а исключительно из-за уменьшенных темпов поставки "пушечного мяса". Ведь терять сотни человек для продвижения на 10 метров – это роскошь, которую на самом деле россияне не могут себе позволить. Но политическая целесообразность переваливает над объективной реальностью, поэтому захватчиков продолжают упорно гнать на убой. Поскольку штабным руководителям путинскими группировками постоянно "нарезают" задачи, на выполнение которых у них нет ни сил, ни средств, а личный состав подчиненных им подразделений не отличается таким опытом, как те же "вагнеровцы", то и преуспевать полковники и генералы хотят руками бойцов Пригожина.

Впрочем, совсем не просто так в Институте исследования войны говорят о том, что в ближайшее время у зэков, набираемых в группу "Вагнера", должны закончиться "контракты". Это означает, что и Путин, и сам Пригожин стоят "на растяжке": хотя большинство заключенных и погибли, живые преступники с опытом участия в боевых действиях России нужны только на фронте. С другой стороны, заставить зэков остаться на передовой будет означать полный подрыв доверия заключенных к различным вербовщикам. Да и так или иначе существует угроза бунтов прямо на линии столкновения. С учетом этих фактов следует предположить, что размышления Пригожина о том, чтобы сконцентрироваться на своей деятельности в Африке, но по меньшей мере приостановиться с боевыми действиями в Украине, имеют определенную почву. Даже набирать новые отряды становится очень трудно, а конфликты с Шойгу не способствуют обогащению.



Пригожину, вероятно, придется убираться с украинских фронтов / Фото из российских соцсетей

Так или иначе, Бахмут, судя по всему, станет концом эры "вагнеровцев", также городом, где могут закончиться чаяния России вести наступательные боевые действия. И даже если украинским защитникам придется покинуть крепость, количество потерь, которые понесли оккупанты, массовое перемалывание зэков и опытных пригожинских наемников, однозначно превышают любое достояние кремлевских захватчиков на этом направлении.