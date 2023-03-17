Россияне непрерывно атакуют Бахмут с трех сторон и хотят перерезать логистику, – полковник ВСУ

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области очень напряженная. Российские захватчики продолжают атаковать город и пытаются разрушить логистику украинских защитников.

Сейчас оккупанты владеют инициативой на этом участке фронта. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

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Оккупанты атакуют Бахмут с трех сторон

Так, россияне непрерывно с трех сторон атакуют украинских защитников, которые сосредоточены в западных микрорайонах города-крепости. В то же время, будущее удержание Бахмута под контролем Сил обороны Украины напрямую зависит от логистики, которая объединяет город с большой землей.

Там ситуация сложная. Россия, понимая этот факт, пытаются давить на украинских защитников, которые держат эту логистическую линию и делают все возможное, чтобы не только держать трассу под огневым контролем, но и перерезать ее,

– сообщил полковник ВСУ.

По его словам, ситуация на этом участке фронта очень сложная. Однако Генштаб наблюдает за ситуацией, чтобы в дальнейшем принимать эффективные решения.

Селезнев рассказал об актуальной информации в районе Бахмута: смотрите видео

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