России не хватает резервов: анализ британской разведки по ситуации на Бахмутском направлении
Источник:Минобороны Великобритании
Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении. Происходящее на этом участке фронта проанализировала разведка Великобритании. Оккупантам не хватает резервов.
В рамках более широкого контрнаступления Украина получила толчок в своих штурмах вокруг Бахмута в Донецкой области, заявили в разведке.
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Силы обороны продвигаются вперед
Украинские войска продвинулись как на северном, так и южном флангах города-крепости, констатировали в британском Минобороны.
Было немного доказательств того, что Россия сохраняет какие-либо значительные резервы оперативного уровня сухопутных сил, которые можно было бы использовать для усиления против многих угроз, с которыми она сейчас сталкивается в сильно разделенных секторах, от Бахмута до восточного берега Днепра более 200 километров,
– отметили в разведке.
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Бои за Бахмут: последние новости
- Утром 26 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия. Противник выбивается с позиций на флангах города.
- Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов в эфире 24 Канала рассказал, что на протяжении последней недели нашим воинам удалось продвинуться внутри Бахмута. Оккупанты находятся в затруднительном положении. У них много ликвидированных и раненых, часть захватчиков попала в плен.
- Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что ситуация вокруг Бахмута до сих пор остается напряженной. Однако Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия и давку врага. Только за сутки было пройдено на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров.