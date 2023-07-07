Выбили россиян с ряда важных позиций: ВСУ ежедневно продвигаются вперед на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении у Сил обороны есть существенные достижения на флангах. Круглосуточно продолжаются сложные бои, но украинские бойцы выбили россиян с ряда важных позиций и заняли их. ВСУ ежедневно продвигаются вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, несмотря на тяжелые бои инициатива на Бахмутском направлении на стороне ВСУ.

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ВСУ наносят удары по оккупантам

Федоренко отметил, что враг накопил на Бахмутском направлении значительное количество личного состава – более 55 тысяч оккупантов. Также россияне привлекли дополнительную артиллерию и подвозли новые боеприпасы, пытаются усилить огненное влияние по нашим позициям.

В то же время Силы обороны достаточно эффективно применяют аэроразведывательную компоненту, обнаруживают огневые средства противника и наносят по ним поражения с помощью наших огневых средств орудий и средств БПЛА ударного типа действия, которых в Силах обороны благодаря украинцам, государственным программам становится все больше,

– сказал он.

Федоренко о продвижении возле Бахмута: смотрите видео

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