ВСУ могут окружить Бахмут в виде подковы, россияне никуда не убегут: обзор фронта от Свитана

Бахмут стал этаким полигоном для уничтожения российских оккупантов. Поэтому вражеские войска не выйдут из города, ВСУ будут уничтожать их в режиме полуподковы.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Бахмут уже не составляет для наших войск ни стратегической, ни оперативной проблемы.

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Россиянам негде спрятаться в Бахмуте

Свитан отметил, что Бахмут, как амфитеатр, находится в окружении высоток. Сейчас ВСУ начинают движение на оперативное оцепление города.

Сам Бахмут разделен рекой Бахмутка так, что примерно две трети города расположены западнее реки, а все остальное – восточнее от нее, преимущественно там частный сектор и промзона.

Эта река "отрезает" высоты, которыми город окружен с севера и юга. И наши воины сейчас начинают двигаться по ним к реке Бахмутке. Когда выйдут на нее по высотам – Бахмут окажется в полуокружении.

Будет такая подкова вокруг Бахмута. Он будет оцеплен нашими войсками, которые будут стоять на высотах. А оттуда, как в тире, будем расстреливать российские части,

– сказал Свитан.

Поскольку Бахмут разрушен, то спрятаться врагам там некуда. Так что оккупанты не выйдут из города. В режиме полуподковы наши войска будут их уничтожать.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Бахмут – полигон для уничтожения россиян

Свитан заявил, что из Бахмута сейчас будут бежать наемники Пригожина. Они уже несколько дней малыми группами выходят на Горловку, где организовали небольшой лагерь. И когда вагнеровцев там станет больше, то, вероятно, HIMARS ударят по ним.

То, что сейчас будет в Бахмуте, – это такой полигон для уничтожения россиян,

– объяснил полковник запаса.

Поэтому Бахмут уже не представляет для наших войск ни стратегической, ни оперативной проблемы. ВСУ там улучшают оборонную позицию, поскольку по Донбассу нам выгодно именно обороняться.

Ситуация возле Бахмута / Скриншот Deep State

Какая сейчас ситуация на фронте: главное

ВСУ продолжают героически отражать атаки врага на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашей страны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Украинские воины мощно работают по россиянам в Марьинке Донецкой области. Враги уже уничтожили город и передвигаются между руинами. ВСУ их находят даже там и отправляют "на концерт к Кобзону".

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине уже 203 880 солдат. Только за последние сутки уничтожены 720 оккупантов. Однако потери врага могут быть больше, поскольку подсчитать погибших россиян трудно из-за интенсивных боев.