Путин хочет захватить Часов Яр до 9 мая: россияне атакуют на фронте всем, чем могут
Россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута и захватить Часов Яр. Для этого враг применяет все ресурсы.
Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По словам военного, враг сейчас применяет весь потенциал, который имеет.
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Я не знаю, как россияне еще могут его (военный потенциал, – 24 Канал) усилить, они уже сейчас атакуют десятками единиц техники. Бывает, что они применяют 30 единиц техники за одну атаку,
– сказал Маляревич.
Военные делают все возможное
По его словам, все военные знают, что россияне безумно хотят захватить Часов Яр, все осознают важность этого населенного пункта и никто не хочет его отдавать.
Мы знаем, что они безумно хотят захватить Часов Яр. Мы получаем усиление, есть чем работать, есть боеприпасы. Мы делаем свою работу, делаем все, что можем, чтобы россиянам это не удалось,
– подчеркнул Олесь Маляревич.
Ситуация на фронте: последние новости
- Представитель 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказывал, что для захвата Часового Яра россияне пытаются обойти населенный пункт по флангам через Богдановку и Ивановское. По его словам, штурмовые действия продолжаются круглосуточно.
- В то же время в Генштабе 13 апреля информировали, что враг около 29 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении. Речь идет о таких населенных пунктах Донецкой области: Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное и Урожайное.
- В то же время на двух других направлениях враг взял оперативную паузу. Говорится о Лиманском и Купянском направлениях.