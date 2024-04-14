Путин хочет захватить Часов Яр до 9 мая: россияне атакуют на фронте всем, чем могут

Россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута и захватить Часов Яр. Для этого враг применяет все ресурсы.

Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По словам военного, враг сейчас применяет весь потенциал, который имеет.

Читайте также Враг проводит мощные ротации, – Гуменюк о подготовке россиян к наступлению

Я не знаю, как россияне еще могут его (военный потенциал, – 24 Канал) усилить, они уже сейчас атакуют десятками единиц техники. Бывает, что они применяют 30 единиц техники за одну атаку,

– сказал Маляревич.

Военные делают все возможное

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Кремль приказал оккупантам до 9 мая захватить Часов Яр.

По его словам, все военные знают, что россияне безумно хотят захватить Часов Яр, все осознают важность этого населенного пункта и никто не хочет его отдавать.

Мы знаем, что они безумно хотят захватить Часов Яр. Мы получаем усиление, есть чем работать, есть боеприпасы. Мы делаем свою работу, делаем все, что можем, чтобы россиянам это не удалось,

– подчеркнул Олесь Маляревич.

Ситуация на фронте: последние новости