Мощное продвижение ВСУ: где россияне сосредоточили свои силы на Херсонщине

Украинские защитники активно выгоняют захватчиков из нашей земли. Да, ВСУ уволили Миролюбовку и Архангельское и враг уже не может контратаковать и вернуть их обратно под свой контроль.

Украинские военные установили абсолютный контроль над этими населенными пунктами . Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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ВСУ мощно продвинулись на Юге

Наши Вооруженные Силы продвинулись со стороны Кочубеевской общины – это север Херсонской области со стороны Кривого Рога,

– сообщил депутат Херсонского облсовета.

ВСУ мощно продвигаются в город Берислав, чтобы отрезать оккупационное войско от переправы на Новую Каховку. Это поможет нашим воинам взять под абсолютный контроль все северное направление фронта на Юге Украины.

Где оккупанты сосредоточили силы

Оккупанты сосредоточили на Херсонщине очень много сил, поэтому мы не видели в регионе такого быстрого продвижения Вооруженных Сил, как на Харьковщине. Да, село Осокоровка очень долго было "серой зоной" и оккупанты не хотели оттуда выходить.

Если говорить о направлении фронта, которое со стороны Николаева, то оккупанты сконцентрировали там безумно большие силы,

– заметил Хлань.

Да, на Херсонщине продолжаются тяжелые бои. Враг мощно подготовился, несмотря на повреждения переправ и усложненную логистику, все равно сконцентрировал личный состав и большое количество оружия для того, чтобы удерживать правый берег. По словам военнослужащего, Владимир Путин лично отдал приказ россиянам держать Херсонскую область.

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