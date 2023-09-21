Пытаются экономить боеприпасы: как могут действовать оккупанты на Купянском направлении

Оккупанты готовятся к наступлению на Купянском направлении. Там большинство сил врага укомплектовано техникой.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне используют каждые сутки по 10 – 15 тысяч снарядов, однако производят только 5 – 7 тысяч.

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Если враг не получит дополнительные снаряды, то может выйти на работу "с колес". Поскольку при наступлении в разы увеличивается применение артиллерии, то у захватчиков может быть достаточно серьезная проблема. В настоящее время россияне используют меньше боеприпасов. Скорее всего, они их накапливают.

Они сейчас пытаются экономить. В ближайшее время будут готовы наступать в районе Купянска и Купянска-Узлового,

– сказал Свитан.

Об этом свидетельствует развертывание сил противника. Оккупантам важно выйти в последний населенный пункт, ведь там есть железнодорожная станция. Когда поселок был оккупирован, через него был основной поток военных грузов россиян. В основном захватчики передвигаются по железной дороге, ведь сухопутными путями им делать это сложно.

"Это одна из основных их задач – Купянск и Купянск-Узловой", – подчеркнул военный эксперт.

Что могут делать россияне на Купянском направлении: смотрите видео

ВСУ готовы к обороне

Там находится достаточное количество сил украинской армии. В целом Вооруженные Силы Украины подготовились к обороне. В частности, там достаточно заминированных полей.

"Мы тоже 9 месяцев выполняли определенные задачи в этом районе по обороне. Все опасные направления заминированы, есть контроль артиллерии и, конечно, сделаны фортификационные сооружения, которые остановят российское движение с этой стороны, по крайней мере", – добавил полковник ВСУ в запасе.

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