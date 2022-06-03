Боятся бунтов: оккупанты в Мариуполе усилили фильтрационные мероприятия и запрещают выезжать

Захватчики в оккупированном Мариуполе решили ужесточить фильтрационные меры и запрещают выезд из города. Все потому, что они боятся бунтов от местных жителей.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что такое решение обнародовали после совещания российских военных, оккупационных властей и коллаборантов.

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По его словам, решили усилить режим фильтрации и остановить перемещение между районами города или выезжать из него.

Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательно-поисковые отряды и процесс поиска проукраинского актива,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что в Мариуполе кафиры решили пока де-факто закрыть город на карантин, остановив выезд.

" Мариупольцы – не возвращайтесь . Ни в коем случае. Кто в городе – бежит даже через Россию в дружественные страны. Дальше будет жестче", – подчеркнул советник мэра.

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Российские военные убили в Мариуполе около 20 – 30 тысяч человек. Это больше, чем убили за 2 года оккупации города во время Второй мировой войны нацисты.