Боятся бунтов: оккупанты в Мариуполе усилили фильтрационные мероприятия и запрещают выезжать
Источник:телеграмм Петра Андрющенко
Захватчики в оккупированном Мариуполе решили ужесточить фильтрационные меры и запрещают выезд из города. Все потому, что они боятся бунтов от местных жителей.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что такое решение обнародовали после совещания российских военных, оккупационных властей и коллаборантов.
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По его словам, решили усилить режим фильтрации и остановить перемещение между районами города или выезжать из него.
Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательно-поисковые отряды и процесс поиска проукраинского актива,
– подчеркнул Андрющенко.
Он добавил, что в Мариуполе кафиры решили пока де-факто закрыть город на карантин, остановив выезд.
" Мариупольцы – не возвращайтесь . Ни в коем случае. Кто в городе – бежит даже через Россию в дружественные страны. Дальше будет жестче", – подчеркнул советник мэра.Важно! Российские военные убили в Мариуполе около 20 – 30 тысяч человек. Это больше, чем убили за 2 года оккупации города во время Второй мировой войны нацисты.
Какая ситуация в захваченном Мариуполе: последние новости
- Русские обустраивают свалки прямо во дворах многоэтажек . Гору мусора уже зафиксировали в Кальмиусском районе на улице Металлургов.
- Оккупационные военные восстановили в Мариуполе смертную казнь. Они приговаривают к расстрелам проукраинских активистов – волонтеров, чиновников и даже судей.
- В городе создали еще одну "фильтрационную тюрьму". Ее обустроили на базе бывшей Волновахской исправительной колонии №120. Сейчас кафиры содержат там более 20 волонтеров, которые эвакуировали мариупольцев в более безопасные регионы Украины.
- На днях кафиры планировали торжественное открытие в Мариуполе банкомата. Его должны были обустроить возле фильтрационного центра и штаба "гуманитарной помощи" от путинской партии "Единая Россия".
- Также кафиры перешли к активной реализации плана по оккупации Мариуполя. В частности, они принялись принимать у людей документы для незаконного изготовления российских паспортов.
- В Мариуполе у людей нет, что пить и есть. Россияне пользуются таким положением и принуждают людей к тяжелому труду – расчистке города от мусора и трупов. За это мариупольцам платят водой и едой.
- Попытка россиян восстановить водоснабжение в городе завершилась фиаско . Вода в прямом смысле льется по улицам. Это тоже чревато эпидемией.
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