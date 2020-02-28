Более 5 триллионов долларов убытков: мировая экономика продолжает падать из-за коронавируса

Мировая экономика продолжает падение в результате вспышки коронавируса в мире. Сейчас стоимость акций компаний на фондовых рынках упала на пять триллионов долларов США.

Паника из-за коронавируса привела к потерям на мировых фондовых рынках, сообщает NBC News. Читайте также: Virgin Galactic подешевела на 3 млрд долларов за день: цена акций резко снизилась Ситуация – худшая со времен финансового кризиса 2008 года. Стоимость акций упала на пять триллионов долларов США,

– говорится в сообщении. Что известно о падении экономики Уровень падения на основных фондовых рынках Европы – 2-3 процента.

Кроме того, более чем на 1% после открытия бирж в Европе упал мировой индекс MSCI, который отслеживает почти 50 стран. Уровень падения за последнюю неделю – 10%. Это также худший показатель с октября 2008 года.

Только за 27 февраля акции компаний на Уолл-стрит упали на 4,4%. Это тоже новый рекорд, начиная с августа 2011 года. Уже в марте Федеральная резервная система США снизит процентную ставку. Другие ключевые центральные банки сделают то же самое, чтобы "подлатать" мировую экономику и избежать глобального кризиса. Последние новости о китайском коронавирусе Covid-19 По состоянию на 28 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли почти 3 тысячи человек. Общее количество инфицированных – более 83 тысяч человек по всему миру. В то же время выздоровели более 36 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился. На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заболели четверо украинцев. Граждан Украины эвакуировали из закрытого Уханя 20 февраля.

От коронавируса умирают в среднем 2% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала