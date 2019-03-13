Более 70 миллионов гривен получили мошенники с помощью финансовой пирамиды: детали

Киевская местная прокуратура №1 совместно с детективами Нацполиции и Службы безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, участники которой обманули людей на 70 миллионов гривен.

Злоумышленники действовали в нескольких городах Украины, а один из их офисов располагался в Киеве. Лидером этой группировки был 43-летний мужчина. Создали они финансовую пирамиду Forex Trend с помощью которой и организовали мошенническую схему.

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Суть этой схемы заключается в том, что сначала обманутым гражданам мошенники сообщали, что якобы те получили сверхприбыли на международном финансовом рынке. Далее на интернет-сайте, который злоумышленники создали для реализации преступной финансовой схемы, злоумышленники предлагали своим жертвам осуществить определенные инвестиции. Так, после регистрации и авторизации на этом ресурсе инвесторам предосталяли личный электронный кабинет, с помощью которого предлагали сделать денежный взнос. Заметим, что мошенники убеждали своих жертв сделать как можно больший вклад, а мотивировали это тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

После злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. В то же время инвесторы распоряжаться внесенными средствам через мошеннический интернет-сайт возможности не имели. Впоследствии преступная группа подыскивала людей, чтобы с их помощью создать субъекты хозяйственной деятельности (в основном это предприятия и различные фирмы). Это им нужно было для того, чтобы через банковские счета этих учреждений вывести деньги инвесторов. В итоге последние понесли убытки на сумму свыше 70 миллионов гривен. Сейчас по уголовным производством потерпевшими признаны 16 человек.

Следствию пока удалось установить трех организаторов этой схемы. Им сообщили о подозрении по статье о мошенничестве. Кроме того, поскольку эти злоумышленники скрываются от правоохранителей, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. А на имущество мошенников наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

В начале марта появилась информация о еще одной мошеннической финансовой схеме и касалась она клиентов "Приватбанка". Согласно ей, мошенники предлагали в сети фейковое вознаграждение в 8 тысяч гривен.