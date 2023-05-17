Хотели отравить, потому что Путин отчаялся: политолог допустил три причины болезни Лукашенко

Александр Лукашенко 15 мая появился на публике после слухов о болезни и шестидневном исчезновении. Несмотря на это, в сети не утихают разговоры о причинах внезапного ухудшения самочувствия белорусского диктатора.

Одной из самых распространенных причин является версия, что самопровозглашенный президент Беларуси был отравлен. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

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Единственный шанс спасения Путина

Аббас Галлямов считает, что отношения между двумя диктаторами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко лживые.

"Это такая закрытая вещь, что у нас нет оснований отдавать "пальму первенства" одной из точек зрения", – отметил российский оппозиционный политолог.

Причины болезни Лукашенко

Галлямов отдает 33,3% версии, что Лукашенко просто заболел и в этом нет никакой политики. Еще 33,3% – россияне пытались отравить его и потому он слег.

Хотели отравить, потому что Путин отчаялся и не надеется, что ему удастся убедить Лукашенко открыть второй фронт,

– сказал российский оппозиционный политолог.

Для Путина открытие второго фронта очень важно, особенно накануне контрнаступления ВСУ, ведь это единственный шанс для спасения.

"Настолько важно, что он готов к такой авантюре. Или пан или пропал", – добавил Галлямов.

И еще 33,3% он отдает так называемой "дипломатической болезни". Путин нажал на Лукашенко и он сказал: "Хорошо. Лечу и сейчас буду готовиться. Послезавтра наступаем".

Лукашенко не хочет открыто вступать в войну, поэтому придумал еще один способ, чтобы этого избежать.

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Вероятные преемники Лукашенко в случае его смерти

Согласно законодательству Беларуси, в случае смерти президента существует два сценария:

Если глава государства умирает естественным путем, то до новых выборов его обязанности исполнит спикер верхней палаты парламента. Пока эту должность занимает Наталья Кочанова.

Если же лидер Беларуси умирает насильственной смертью, то в стране немедленно объявляют чрезвычайное или военное положение. Такое нововведение появилось в Конституции Белоруссии только в 2022 году.

Старший научный сотрудник Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии DW предположил, что Кочанова должен обеспечить передачу власти следующему политику, объявленному победителем на выборах.

Им может стать старший сын Лукашенко – Виктор, пользующийся авторитетом во власти пусть и непубличным. Только это, по логике диктатора, обеспечивает безопасность его семьи.

Слухи о болезни и внезапном исчезновении Лукашенко