Не подлежат мобилизации: с какими болезнями позвоночника признают непригодным к службе

В Украине идет общая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву. Однако те, кто имеет болезни позвоночника, непригодны к службе.

Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. С какими болезнями позвоночника не мобилизуют – передает 24 Канал.

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С какими болезнями позвоночника признают непригодным к службе

В действующем законодательстве есть список болезней, с которыми признают непригодными к прохождению службы в рядах армии. Среди них и болезни позвоночника.

Так, не могут мобилизовать, если военнообязанный имеет следующие заболевания:

болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;

кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника;

переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез позвоночника, что прогрессирует, а также костей и суставов, что сопровождается расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II – III стадий;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и тому подобное) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

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