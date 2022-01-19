Больше, чем президент: сколько заработал министр инфраструктуры Кубраков
19 января 2022 , 10:21Читати новину українською
Источник:24 канал
Александр Кубраков в 2021 году получил большую зарплату, чем Владимир Зеленский. Министр инфраструктуры заработал почти 500 тысяч гривен.
Начисленная зарплата чиновника за год составляет 494 902 гривны. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры по запросу 24 канала.
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Начисленная заработная плата министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова за 2021 год составляет 494 902,54 гривны,
– говорится в сообщении.
Сколько заработал министр Кубраков в 2021 году / Фото 24 каналу
Какую зарплату получили другие украинские политики
- Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заработал в 2021 году более 3 миллионов 207 тысяч гривен. Он получил надбавку за выслугу года в размере 404 108 гривен и 283 230 гривен премии. Кстати, его зарплата в 10 раз больше, чем у президента Зеленского.
- Среди всех глав облгосадминистраций в Украине больше всего заработал Олег Синегубов в Полтавской ОГА. Так, за декабрь ему заплатили 161 779 гривен. После него в списке оказались руководитель Ровенской ОГА Виталий Коваль (136 188 гривен) и глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (136 328 гривен).
- Новоназначенный министр экономики Юлия Свириденко за 2 месяца работы в ведомстве успела заработать более 100 тысяч гривен.
- Начальник Национальной полиции Игорь Клименко получил за свою работу 1 605 553 гривен в год.
- Премьер-министр Денис Шмигаль больше всего заработал в ноябре – почти 58 тысяч гривен. В общей сложности за год он получил около 600 тысяч.
- Зеленский в должности президента получил 336 тысяч гривен без надбавок и премий. С этой суммы глава государства уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
- Кстати, спикер президента только за 6 месяцев получил больше, чем его начальник. Сергей Никифоров заработал 370 тысяч гривен.
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