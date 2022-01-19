Больше, чем президент: сколько заработал министр инфраструктуры Кубраков

Александр Кубраков в 2021 году получил большую зарплату, чем Владимир Зеленский. Министр инфраструктуры заработал почти 500 тысяч гривен.

Начисленная зарплата чиновника за год составляет 494 902 гривны. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры по запросу 24 канала.

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Начисленная заработная плата министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова за 2021 год составляет 494 902,54 гривны,

– говорится в сообщении.



Сколько заработал министр Кубраков в 2021 году / Фото 24 каналу

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