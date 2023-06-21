В Москве нашли мертвым создателя первой советской термоядерной бомбы

В одной из квартир в Москве 21 июня был найден мертвым советский и российский ученый Григорий Клинишов. Именно он является создателем первой в Советском Союзе термоядерной бомбы РДС-37.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о смерти Клинишова

Российские пропагандисты подчеркнули, что физик-ядерщик покончил с собой в квартире в центре российской столицы. По себе мужчина якобы оставил предсмертную записку

В ней мужчина будто бы попрощался с родными. К моменту смерти россиянину было 92 года.

Клинишов считается создателем первой советской термоядерной бомбы

Из открытых источников можно узнать, что Клинишов родился в 1930 г. Практически всю свою жизнь он проработал в КБ-11, который после распада русского Союза стал Всероссийским научно-исследовательским институтом по экспериментальной физике. Свою научную деятельность он начинал под руководством советского диссидента Андрея Сахарова. Кроме РДС-37, Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

Самой известной деятельностью россиянина является создание первой в СССР термоядерной бомбы РДС-37. Это произошло в 1955 году, когда мужчине было всего 25 лет.

Что известно о бомбе РДС-37 РДС-37 – первая советская двухступенчатая термоядерная бомба. Испытание этой бомбы состоялось 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне в России посредством сброса ее с бомбардировщика Ту-16.

Номинальная мощность бомбы сначала была примерно 3 мегатонны, но во время испытания была снижена примерно вдвое, до 1,6 мегатонны.

Приблизительно через 5 – 7 минут после взрыва высота радиоактивного облака достигла 13 – 14 километров в высоту. Диаметр "гриба" облака к этому моменту составлял 25-30 километров.

Также известно, что в домах в 200 километрах от эпицентра взрыва вылетели стекла. Наблюдатели, находившиеся в 35 километрах от эпицентра, в специальных очках, лежа на поверхности почвы, в момент вспышки почувствовали сильный приток тепла, а при подходе ударной волны – двукратный сильный и резкий звук, напоминающий грозовой разряд.

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