Новая разработка России – "Гром-Е1": на что способна умная бомба-гибрид и какую угрозу несет

В начале марта россияне использовали в Донецкой области свою новую военную разработку - бомбу "Гром-Е1". Россия позиционирует ее как аналог американских JDAM-ER. Но действительно ли она так же опасна и какую угрозу несет для украинцев?

Россия все чаще стала применять планирующие бомбы, в частности ранее 24 Канал уже писал об использовании УПАБ-1500В, а 12 марта появились фото использования российского аналога JDAM-ER, который упал в Донецке.

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Неудачный дебют "Гром-Е1" в Донецке

Традиционно для россиян первый блин получился комом – российская "умная бомба" сыграла в игру "артиллерия бьет по своим". 12 марта 2023 года стало известно, что снаряд упал в частном секторе северо-западного района оккупированного Донецка. Приобщиться к российским изделиям, которые "9 лет бомбили Донбасс", не удалось – "Гром-Е1" не разорвался.

Этот факт позволил сфотографировать неплохо сохранившиеся остатки. Спустя несколько часов все это "добро" уже было в сети. Сделали это сами же оккупанты, которые начали сообщать, что на Донецк упала натовская JDAM-ER. Впрочем, фото с модифицированной российской бомбой ФАБ-500М-62 опровергли этот факт.

Российская "Гром-Е1" в Донецке / фото из соцсетей оккупантов

После эпического фейла россияне попытались "зачистить электронные следы", но было бесполезно. Тогда они изменили тактику и начали писать, что новая разработка "напугала ВСУ и НАТО", но не указывали где и как.

Что известно о "Гром-Е1"

"Гром-Е1" – российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38 (принятая на вооружение в 2013 году). Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокоточное оружие".

Разработчик –российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" – та самая, что разрабатывала УПАБ-1500В и другие боеприпасы.

"Гром-Е1" на выставке россиян / фото Рособоронэкспорта

Первая демонстрация боеприпаса прошла в 2015 году. Спустя 4 года было объявлено, что испытания "Гром-Е1" и "Гром-Е2" завершены.



Фото бомбы с выставки Рособоронэкспорта

У "Гром-Е1" есть брат – "Гром-Е2". Это версия без двигателя, такое упрощение позволяет увеличить боевую нагрузку, но ограничивает чуть ли не вдвое дальность (заявлено до 65 километров).

"Гром-Е1 является гибридом планирующей бомбы и ракеты, имеет раскрывающиеся в воздухе крылья. Это обеспечивает дальность и точность. Сами россияне гордо называют "Гром-Е1" авиационной управляемой ракетой.

По данным Defence Express, для наведения "Гром-Е1" используется инерциальная и спутниковая система навигации, а среди типов цели указаны "легкоуязвимые наземные цели с известными координатами". Кроме стандартной обломочно-фугасной части, декларировалась разработка в термобарическом исполнении с возможностью высотного подрыва.

Боеприпас создан на основе ракеты "воздух – земля" Х-38, которую чертили еще с 90-х годов с довольно странным сочетанием параметров – дальность до 40 километров и максимальная скорость 2,2 Маха.Эта ракета была принята на вооружение в 2013 году, после чего разработчик декларировал ее модернизацию и разные ГСН – полуактивные лазерные и телевизионные, с увеличенной дальностью пуска до 70 километров.



Х-38 во время испытаний на самолете Су-34 / фото росСМИ

"Гром-Е1" – характеристики

общий вес – 594 килограмма

594 килограмма вес боевой части – 315 килограммов

315 килограммов боевая часть – осколочно-фугасная

осколочно-фугасная двигатель – реактивный

реактивный дальность поражения при сбросе с высоты 12 километров – до 120 километров

до 120 километров дальность поражения при сбросе с высоты 5 километров – около 35 километров

около 35 километров минимальная высота пуска – 500 метров

500 метров максимальная высота пуска – 12 километров

12 километров наведение – инерциальное и спутниковое (коррекция по ГЛОНАСС).

Заявленные характеристики свидетельствуют, что это опасное оружие, однако, как часто бывает с новыми разработками, особенно у россиян, недостаточно надежное. Также "Гром-Е1" точно не станет каким-то решающим аргументом – у россиян этих боеприпасов ограниченное количество.

Российская "высоточка" не испугала НАТО / фото – соцсети

Каким регионам может угрожать "Гром-Е1"

Россияне говорят, что указанная дальность достигается при сбросе с высоты 12 километров и скорости 1600 километров в час – такие условия будут далеко не всегда, особенно когда у ВСУ появятся на боевом дежурстве ЗРК PATRIOT.

С другой стороны, чтобы бомбить находящиеся в оккупации города этого будет достаточно. Эксперты отмечают, что Россия активно использует планирующие бомбы, когда из дальнобойного вооружения фиксировалось только использование управляемых ракет Х-59.

120 километров – это достаточно мощный показатель. Но существует одно "но" – вся эта красота преподносится согласно российским данным. Что-то подсказывает, что это "до" – очень сильно условно. Собственно, падение бомбы в Донецке этот факт подтверждает.